¿Una dosis de teatro? Medellín lanza curiosa estrategia para cuidar la salud mental

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Resumen: El Recetario de Cultura llega a los Escuchaderos de Medellín para integrar arte, lectura y cultura como complemento al cuidado de la salud mental.

El Recetario de Cultura fue presentado por la Alcaldía de Medellín como una nueva estrategia para complementar las acciones de cuidado de la salud mental en la ciudad.

La iniciativa estará disponible en los Escuchaderos, espacios gratuitos de orientación psicológica ubicados en comunas, corregimientos y estaciones del Metro.

La propuesta busca integrar el arte, la cultura y la lectura como herramientas que puedan aportar al bienestar emocional de los ciudadanos. De acuerdo con la alcaldía, el Recetario de Cultura no reemplaza la atención psicosocial, las consultas especializadas ni los tratamientos terapéuticos, sino que funciona como un complemento.

La estrategia permitirá que los profesionales de salud mental puedan recomendar actividades culturales según las necesidades de cada persona. Entre las opciones se contemplan funciones de teatro, cine, programas de formación artística y diferentes actividades de la agenda cultural de Medellín.

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“El recetario permite que el profesional en salud mental pueda plantear a la persona asistir a teatro, asistir a una función de cine”, explicó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

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Como parte de la iniciativa también habrá libros disponibles para la ciudadanía. La selección fue realizada con acompañamiento de la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta temas relacionados con las consultas recurrentes y procurando que los contenidos contribuyan de manera responsable al bienestar emocional.

Actualmente, Medellín cuenta con 62 Escuchaderos permanentes, distribuidos en todas las comunas y corregimientos. Cinco de estos espacios funcionan en estaciones del Metro, facilitando el acceso a orientación psicológica gratuita.

Entre 2024 y 2026, la alcaldía ha destinado más de $123.000 millones al fortalecimiento de la atención en salud mental. Además, se han realizado 224.049 intervenciones psicológicas breves y 72.579 acciones educativas.

La alcaldía señaló que el Recetario de Cultura hace parte de la apuesta por incorporar el arte a las conversaciones sobre bienestar emocional y promover el cuidado de la vida sin estigmas.

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