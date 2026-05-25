Resumen: La influenciadora conocida como ‘Valentina Mor’, identificada como Kelmaris Daniela Duno Angulo, fue capturada en Medellín en medio de una investigación por presuntos hurtos a turistas extranjeros en los que, según las autoridades, las víctimas eran drogadas para despojarlas de sus pertenencias en Medellín y Cartagena. Durante el allanamiento en Laureles se incautaron dinero, objetos de lujo y documentos de posibles afectados, y aunque ya había sido detenida previamente por hechos similares, un juez ordenó nuevamente su reclusión mientras avanza el proceso judicial.

¿Practicaba brujería? El perturbador altar al ‘Malandro Ismael’ que tenía ‘Valentina Mor’ en su casa

La captura de Kelmaris Daniela Duno Angulo, conocida en redes sociales como ‘Valentina Mor’, sigue generando repercusión en Medellín y Cartagena. A las investigaciones por presuntos hurtos a turistas extranjeros se suma el hallazgo de un altar espiritual dentro de la vivienda donde fue detenida, un elemento que llamó la atención de las autoridades durante el operativo realizado en Laureles.

La mujer, que ganó notoriedad en internet tras viralizarse en una entrevista callejera en Cartagena en 2021, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de ser señalada por su presunta participación en una modalidad de hurto dirigida a ciudadanos extranjeros. Según las investigaciones, las víctimas eran perfiladas y posteriormente despojadas de objetos de alto valor.

El pasado 21 de mayo, las autoridades realizaron un operativo en el barrio Laureles, en Medellín, donde fue capturada. El procedimiento fue adelantado de manera conjunta por la SIJIN, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín en el marco de las investigaciones en su contra.

De acuerdo con la administración distrital, la señalada presuntamente se acercaba a las víctimas para posteriormente despojarlas de sus pertenencias en Medellín y Cartagena.

El altar que llamó la atención de los investigadores

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron dinero en efectivo en pesos y dólares, además de relojes, gafas de lujo y documentos pertenecientes a posibles víctimas. Sin embargo, el hallazgo que más llamó la atención fue un altar asociado a prácticas espiritistas de origen venezolano.

En el lugar se identificaron elementos vinculados al llamado “Chamo Ismael” o “Malandro Ismael”, figura relacionada con la denominada Corte Malandra, dentro del culto de María Lionza en Venezuela.

De acuerdo con relatos populares, Ismael Sánchez habría sido un delincuente de Caracas que, tras su muerte, se convirtió en una figura espiritual venerada en algunos sectores. Sus creyentes le atribuyen protección frente a peligros, conflictos o procesos judiciales.

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Su representación suele incluir gorra, gafas oscuras, cadenas y vestimenta urbana. En los altares asociados a este culto también se utilizan velas, tabacos, ron y figuras simbólicas.

Investigación por hurtos a extranjeros

De acuerdo con los expedientes judiciales, la mujer estaría vinculada a una modalidad criminal en la que las víctimas, principalmente turistas, eran presuntamente drogadas para facilitar el robo de sus pertenencias. Uno de los casos bajo investigación se originó tras la denuncia de un ciudadano extranjero por movimientos bancarios irregulares luego de haber compartido con ella.

Aunque ya había sido capturada el pasado 1 de mayo por hechos similares, recuperó la libertad días después. Sin embargo, el seguimiento investigativo permitió su nueva detención en Laureles.

Las autoridades intentan establecer si actuaba de manera independiente o si hacía parte de una red dedicada al robo sistemático de extranjeros en Medellín y Cartagena.

El caso ha generado amplia atención pública, no solo por su exposición en redes sociales, sino por los elementos hallados durante el allanamiento, considerados relevantes dentro del proceso investigativo.

Finalmente, un juez de Control de Garantías ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado.