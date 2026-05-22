Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No aceptó cargos! Envían a prisión a la influencer ‘Valentina Mor’ por robar a un turista gringo en El Poblado

    La mujer fue capturada durante un allanamiento en Laureles, donde las autoridades recuperaron un elemento perteneciente a la víctima.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡No aceptó cargos! Envían a prisión a la influencer ‘Valentina Mor’ por robar a un turista gringo en El Poblado
    Foto: Cortesía
    ¡No aceptó cargos! Envían a prisión a la influencer ‘Valentina Mor’ por robar a un turista gringo en El Poblado

    Resumen: La influencer conocida en redes sociales como ‘Valentina Mor’ fue enviada a prisión preventiva en Medellín por su presunta participación en el hurto de pertenencias a un turista estadounidense en un apartamento de renta corta en El Poblado. Según la Fiscalía, la mujer habría aprovechado un momento de descuido de la víctima para tomar dinero, relojes y otros objetos de valor. La procesada no aceptó el cargo de hurto agravado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una influencer conocida en redes sociales como ‘Valentina Mor’ fue enviada a prisión preventiva en Medellín, luego de ser señalada por las autoridades como presunta responsable del hurto a un ciudadano estadounidense ocurrido en un apartamento de renta corta ubicado en el barrio El Poblado.

    La medida fue impuesta por un juez de control de garantías, tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que se adelanta contra Kelmaris Daniela Duno Angulo, de 23 años.

    De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Medellín, los hechos habrían ocurrido mientras la mujer compartía con la víctima en el inmueble donde se hospedaba el extranjero. Según la versión entregada por el ente acusador, el ciudadano salió momentáneamente hacia el baño y, durante ese lapso, la procesada presuntamente tomó varios objetos de valor que se encontraban guardados dentro de una maleta y un armario.

    Esto le podría interesar: Conversatorios, talleres, librerías y hasta Don Quijote harán parte de Días del Libro en Medellín

    Entre los elementos reportados como hurtados aparecen dinero en efectivo, tres tarjetas bancarias, tres relojes y otras pertenencias de valor del turista estadounidense.

    Captura se realizo en el barrio Laureles

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La captura de la mujer se produjo el pasado 20 de mayo durante un operativo adelantado por la Policía Nacional de Colombia en un apartamento ubicado en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín.

    Durante el procedimiento judicial, las autoridades encontraron unas gafas que, según la investigación, pertenecerían al ciudadano extranjero afectado por el hurto.

    Tras su judicialización, la Fiscalía le trasladó escrito de acusación por el delito de hurto agravado. Sin embargo, la procesada no aceptó los cargos imputados por las autoridades.

    El caso continúa en etapa judicial mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el presunto hurto ocurrido en este inmueble de renta corta en la capital antioqueña.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.