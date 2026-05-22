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Resumen: La influencer conocida en redes sociales como ‘Valentina Mor’ fue enviada a prisión preventiva en Medellín por su presunta participación en el hurto de pertenencias a un turista estadounidense en un apartamento de renta corta en El Poblado. Según la Fiscalía, la mujer habría aprovechado un momento de descuido de la víctima para tomar dinero, relojes y otros objetos de valor. La procesada no aceptó el cargo de hurto agravado.

¡No aceptó cargos! Envían a prisión a la influencer ‘Valentina Mor’ por robar a un turista gringo en El Poblado

Una influencer conocida en redes sociales como ‘Valentina Mor’ fue enviada a prisión preventiva en Medellín, luego de ser señalada por las autoridades como presunta responsable del hurto a un ciudadano estadounidense ocurrido en un apartamento de renta corta ubicado en el barrio El Poblado.

La medida fue impuesta por un juez de control de garantías, tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que se adelanta contra Kelmaris Daniela Duno Angulo, de 23 años.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Medellín, los hechos habrían ocurrido mientras la mujer compartía con la víctima en el inmueble donde se hospedaba el extranjero. Según la versión entregada por el ente acusador, el ciudadano salió momentáneamente hacia el baño y, durante ese lapso, la procesada presuntamente tomó varios objetos de valor que se encontraban guardados dentro de una maleta y un armario.

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Entre los elementos reportados como hurtados aparecen dinero en efectivo, tres tarjetas bancarias, tres relojes y otras pertenencias de valor del turista estadounidense.

Captura se realizo en el barrio Laureles

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La captura de la mujer se produjo el pasado 20 de mayo durante un operativo adelantado por la Policía Nacional de Colombia en un apartamento ubicado en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades encontraron unas gafas que, según la investigación, pertenecerían al ciudadano extranjero afectado por el hurto.

Tras su judicialización, la Fiscalía le trasladó escrito de acusación por el delito de hurto agravado. Sin embargo, la procesada no aceptó los cargos imputados por las autoridades.

El caso continúa en etapa judicial mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el presunto hurto ocurrido en este inmueble de renta corta en la capital antioqueña.