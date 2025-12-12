Resumen: La Alcaldía de Bogotá capturó a 11 integrantes de la banda "PPP" que ingresaban con carnets falsos a universidades para cometer actos de terrorismo. Estarían vinculados con el ELN.

Caen integrantes de ‘PPP’: ingresaban con carnets falsos a universidades para hacer actos terroristas en Bogotá

Este viernes 12 de diciembre, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer más detalles sobre los 11 judicializados por su responsabilidad en actos de vandalismo y terrorismo durante protestas en la capital.

Fue gracias a información brindada por la ciudadanía, estudiantes de las universidades públicas donde muchas veces actuaban, vecinos y las acciones de inteligencia de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana que se logró la captura de estos delincuentes.

De acuerdo con la información recogida, esta banda, identificada como ‘PPP’ (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo), estaría recibiendo recursos desde la ciudad de Medellín para financiar la compra de explosivos y materiales.

La investigación también reveló que este grupo estaría vinculado con la guerrilla del ELN. Esta banda también estaría trabajando junto con este mismo tipo de estructuras que generan terror en las universidades públicas de los departamentos de Antioquia y del Valle del Cauca, por lo que esta información fue remitida a los secretarios de seguridad de esos territorios.

Modus operandi: carnets falsos y cambios de ropa

Los integrantes de ‘PPP’ ingresaban con falsos carnets estudiantiles a las diferentes universidades públicas de Bogotá. Una vez al interior del campus universitario, ubicaban puntos estratégicos para cambiarse de ropa: overoles, máscaras y capuchas.

Posteriormente, elaboraban los elementos o artefactos peligrosos (como papas bomba y cócteles molotov), que utilizaban para lanzar contra la fuerza pública, estaciones de TransMilenio y buses del SITP.

A través de grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, entre otras redes sociales, convocaban a los integrantes y coordinaban las acciones violentas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, precisó que los hechos en los que este grupo participaba no eran protestas.

“No son manifestación, son los delitos por los cuales fueron imputados estas personas, eso no es protesta. En Bogotá se garantiza la protesta pacífica, eso no es protesta, no lo es y no vamos a permitir”, sostuvo el mandatario.

Galán añadió que se continúa avanzando en las investigaciones de estos hechos para capturar a todos los responsables.

Los 11 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser presentados ante un juez de control de garantías, donde se definirá su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones por los delitos de terrorismo, fabricación y porte de artefactos explosivos, y daño en bien ajeno.

