Resumen: Desmantelan una gigantesca red de tráfico ilegal de madera en la Amazonía. Hay 17 capturados, incluido personal de Corpoamazonía. La estructura operaba en Nariño, Putumayo y Amazonas.

Caen 17 implicados en la mayor red de tráfico de madera en la Amazonía: había funcionarias involucradas

Una operación conjunta entre la Fiscalía, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación permitió desarticular una estructura señalada de mover grandes volúmenes de madera ilegal desde la Amazonía colombiana hacia varias ciudades del país.

Se trata de la organización conocida como ‘Puerto Hong Kong’, señalada de operar en Nariño, Putumayo y Amazonas, y de sostener durante años una cadena delictiva dedicada a la extracción, transporte y comercialización de especies forestales protegidas.

Las investigaciones, adelantadas por la Dirección contra los Delitos Ambientales, permitieron establecer que la red movilizaba madera hacia destinos como Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá, donde era distribuida a través de comercializadores que conocían el origen ilícito del material.

Lea también: Lokillo Flórez de ‘Perros Criollos’ revela que fue blanco de amenazas luego de su polémica batalla en la FMS 2025

Este engranaje criminal generaba ingresos millonarios y contaba con logística tanto terrestre como fluvial para evadir los controles estatales.

Durante el operativo fueron capturadas 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía: una secretaria ejecutiva y dos contratistas.

Según la Fiscalía, estas mujeres habrían facilitado permisos irregulares, omitido controles y tomado decisiones contrarias a la normativa ambiental con el fin de favorecer la salida de cargamentos.

Las autoridades confirmaron que la organización afectó áreas protegidas en el Parque Amacayacu, zonas forestales de Tarapacá, áreas del Amazonas y sectores fronterizos con Perú y Brasil. Incluso se detectaron impactos en el Parque Nacional Yaguas (Perú), evidenciando la dimensión internacional de la actividad criminal.

La ministra encargada de Ambiente destacó que esta intervención forma parte de los operativos integrados del Conaldef, orientados a frenar la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies. Tanto la Fiscalía como los organismos ambientales aseguraron que continuarán con los patrullajes y las investigaciones en puntos críticos de la selva suramericana.

Más noticias de Colombia