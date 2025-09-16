Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre de 27 años fue detenido en el barrio Federmán, Teusaquillo, tras intentar asaltar a un ciudadano y disparar contra una patrulla de la Policía. Durante el intercambio de disparos resultó herido, fue llevado a un centro médico y quedó bajo custodia por hurto calificado y porte ilegal de armas.

¡Intento de robo terminó en balacera! Hombre que disparó contra la Policía fue capturado en Bogotá

La rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió detener en flagrancia a un hombre de 27 años que, junto con un cómplice, pretendía asaltar a un ciudadano en el barrio Federmán, localidad de Teusaquillo.

De acuerdo con las autoridades, la noche del incidente los uniformados realizaban labores de patrullaje cuando escucharon gritos de auxilio. Al acercarse al lugar, encontraron a dos individuos que amenazaban a una persona con un arma de fuego.

En segundos, un intento de hurto en #Teusaquillo se convirtió en un ataque armado contra policías. El agresor disparó en repetidas ocasiones, pero la reacción de los uniformados fue más rápida y efectiva. Hoy está capturado, herido y tras las rejas. pic.twitter.com/C0dam4LccL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 16, 2025

Al notar la presencia de la patrulla, los presuntos asaltantes abrieron fuego en repetidas ocasiones. “Ante esta acción, los policías hicieron uso de sus armas de dotación y lograron reducir a uno de ellos”, informó la teniente coronel Elizabeth Erazo, jefa del Centro Automático de la Policía de Bogotá.

El detenido resultó herido durante el intercambio de disparos y fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención bajo custodia policial. En el operativo, los agentes incautaron el arma utilizada en el ataque.

El hombre deberá responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por porte ilegal de armas de fuego. Su cómplice logró escapar y es buscado por las autoridades.

La Policía de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad delictiva a la Línea de Emergencias 123, destacando que la colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en la lucha contra el crimen en la capital.