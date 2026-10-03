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Resumen: El canciller Omar Bula oficializó la posesión de Tania Gilinski como embajadora de Colombia en Israel, marcando una nueva etapa de cooperación en seguridad, tecnología y comercio

Omar Bula posesiona a Tania Gilinski como nueva embajadora de Colombia en Israel

Minuto30.com .- El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección del canciller Omar Bula, posesionó oficialmente a Tania Gilinski como la nueva embajadora de Colombia en Israel. Este nombramiento formaliza el inicio de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, con el objetivo de revitalizar la agenda bilateral y alinearla con los intereses estratégicos del país en Medio Oriente.

Prioridades de la agenda diplomática y de seguridad con Israel

La misión de la recién posesionada embajadora estará enfocada en áreas de alto impacto para el Estado colombiano. Según lo informado por la Cancillería, la agenda de Gilinski se estructurará bajo los siguientes ejes fundamentales:

Seguridad e inteligencia: Profundización de la cooperación en inteligencia estratégica y el intercambio fluido de información entre las agencias de ambos países.

Defensa integral: Articulación de esfuerzos conjuntos para la lucha contra el crimen transnacional y el fortalecimiento de las capacidades en ciberseguridad.

Desarrollo multisectorial: Impulso de nuevas oportunidades de inversión e intercambio en áreas de agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio.

La designación de Tania Gilinski refleja la intención del gobierno colombiano de consolidar una política exterior pragmática. Al apalancarse en los avances tecnológicos y el modelo de seguridad israelí, Colombia busca fortalecer el diálogo directo, dinamizar la cooperación técnica y garantizar la defensa de sus intereses nacionales en el escenario internacional.

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