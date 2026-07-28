Resumen: La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella será en la Arena USC de Cali, mientras autoridades preparan operativo de seguridad.

¡Ya hay lugar! Revelan dónde será la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto, tendrá como escenario la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, un recinto elegido por sus condiciones de infraestructura, capacidad y tecnología para recibir la ceremonia nacional.

El lugar cuenta con capacidad para cerca de 2.200 asistentes, sillas tipo cine, zonas VIP y preferenciales, amplios espacios de parqueadero, sistemas de sonido e iluminación modernos y pantallas instaladas en el escenario, características que fueron consideradas durante la elección del sitio para el acto de instalación del nuevo Gobierno.

La definición del escenario se da mientras avanza el trámite en el Congreso de la República para autorizar el traslado de la ceremonia desde la sede tradicional en Bogotá hacia Cali. La solicitud deberá ser aprobada nuevamente por Senado y Cámara, luego de que la primera proposición hiciera referencia al departamento del Cauca.

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El cambio de sede fue planteado por De La Espriella después de descartar Popayán como lugar para la ceremonia, debido a las dificultades logísticas relacionadas con las condiciones climáticas y la operación aérea en esa zona del país.

De manera paralela, las autoridades de Cali y el Valle del Cauca adelantan la preparación del dispositivo de seguridad para la jornada. La Alcaldía de Cali, la Gobernación, la Fuerza Pública y entidades nacionales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para coordinar las medidas preventivas.

Dentro del plan se contempla la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), refuerzo de la presencia policial y militar, controles en las vías de acceso y restricciones para el uso de drones durante el evento.

Además, fue anunciada una recompensa de hasta $500 millones para quienes entreguen información que permita prevenir posibles amenazas o alteraciones del orden público antes o durante la ceremonia.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la ciudad está preparada para recibir este evento con las garantías necesarias, mientras que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que el operativo incluirá puntos estratégicos como el aeropuerto y municipios cercanos.

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