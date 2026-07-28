Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La Contraloría llegó al Ministerio de Hacienda por millonaria contratación pública

    La Contraloría inició una inspección en MinHacienda tras alertas por más de 14.000 contratos suscritos por $4,55 billones de pesos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    La Contraloría llegó al Ministerio de Hacienda por millonaria contratación pública
    Foto de X @CGR_Colombia.
    La Contraloría llegó al Ministerio de Hacienda por millonaria contratación pública

    Resumen: La Contraloría llegó al Ministerio de Hacienda para revisar la contratación pública del último mes del Gobierno Petro. La entidad busca verificar contratos por cerca de $4,55 billones y posibles riesgos fiscales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La Contraloría General de la República inició una inspección en el Ministerio de Hacienda luego de detectar un aumento en la contratación pública durante el último mes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

    La diligencia busca recopilar información y verificar si los procesos adelantados cumplen con las normas de contratación estatal y el manejo adecuado de los recursos públicos.

    La actuación está siendo realizada por una Unidad de Reacción Inmediata (URI) del organismo de control, con el acompañamiento de un equipo de Policía Judicial encargado de realizar la inspección y recaudar información técnica y financiera.

    Según explicó la entidad, la intervención se produce después de activar una función de advertencia dirigida al Gobierno Nacional, tras identificar un incremento en la suscripción de contratos entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, periodo en el que se habrían firmado 14.414 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones.

    Lea también: ¡Cayó alias ‘Sebastián’ con una Mini Uzi! Golpe a estructura criminal en Antioquia

    La Contraloría indicó que la revisión busca establecer si las actuaciones contractuales se ajustaron a los principios de legalidad, planeación y eficiencia, además de verificar posibles riesgos presupuestales y financieros que puedan afectar la sostenibilidad fiscal del país.

    El organismo de control señaló que entre las alertas identificadas están la falta de planeación en algunos procesos, el aumento de contratos directos y la posibilidad de comprometer recursos públicos sin contar con una capacidad financiera suficiente para cumplir con las obligaciones adquiridas.

    La entidad también advirtió que el incremento en la contratación ocurre en un momento de presión sobre las finanzas públicas, debido a dificultades en el recaudo de ingresos y las metas fiscales del Gobierno.

    Con la inspección en el Ministerio de Hacienda, la Contraloría busca ejercer un control preventivo y determinar si existen situaciones que puedan derivar en responsabilidades fiscales o disciplinarias para los funcionarios involucrados.

    Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha entregado un pronunciamiento oficial sobre la diligencia adelantada por el organismo de control.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.