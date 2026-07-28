La Contraloría llegó al Ministerio de Hacienda por millonaria contratación pública

Resumen: La Contraloría llegó al Ministerio de Hacienda para revisar la contratación pública del último mes del Gobierno Petro. La entidad busca verificar contratos por cerca de $4,55 billones y posibles riesgos fiscales.

La Contraloría General de la República inició una inspección en el Ministerio de Hacienda luego de detectar un aumento en la contratación pública durante el último mes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La diligencia busca recopilar información y verificar si los procesos adelantados cumplen con las normas de contratación estatal y el manejo adecuado de los recursos públicos.

La actuación está siendo realizada por una Unidad de Reacción Inmediata (URI) del organismo de control, con el acompañamiento de un equipo de Policía Judicial encargado de realizar la inspección y recaudar información técnica y financiera.

Según explicó la entidad, la intervención se produce después de activar una función de advertencia dirigida al Gobierno Nacional, tras identificar un incremento en la suscripción de contratos entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, periodo en el que se habrían firmado 14.414 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones.

Lea también: ¡Cayó alias ‘Sebastián’ con una Mini Uzi! Golpe a estructura criminal en Antioquia

La Contraloría indicó que la revisión busca establecer si las actuaciones contractuales se ajustaron a los principios de legalidad, planeación y eficiencia, además de verificar posibles riesgos presupuestales y financieros que puedan afectar la sostenibilidad fiscal del país.

El organismo de control señaló que entre las alertas identificadas están la falta de planeación en algunos procesos, el aumento de contratos directos y la posibilidad de comprometer recursos públicos sin contar con una capacidad financiera suficiente para cumplir con las obligaciones adquiridas.

La entidad también advirtió que el incremento en la contratación ocurre en un momento de presión sobre las finanzas públicas, debido a dificultades en el recaudo de ingresos y las metas fiscales del Gobierno.

Con la inspección en el Ministerio de Hacienda, la Contraloría busca ejercer un control preventivo y determinar si existen situaciones que puedan derivar en responsabilidades fiscales o disciplinarias para los funcionarios involucrados.

Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha entregado un pronunciamiento oficial sobre la diligencia adelantada por el organismo de control.

#AEstaHora |🚨La @CGR_Colombia, a través de la Unidad de Reacción Inmediata (#URI), adscrita a la #DIARI, desplegó el equipo de Policía Judicial hacia el @MinHacienda con el fin de iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información, en el marco de sus facultades… https://t.co/RoIsCCchhJ pic.twitter.com/LHmdk7Rrhm — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) July 28, 2026

Más noticias de Colombia