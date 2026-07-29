Resumen: La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella será el 7 de agosto. Avanzan los preparativos, invitados internacionales y la definición del escenario en Cali.

¡Empieza la cuenta regresiva! Revelan nuevos detalles de la posesión de Abelardo De La Espriella

Faltan menos de dos semanas para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, quien asumirá oficialmente como mandatario de Colombia el próximo 7 de agosto, tras haber sido elegido con 12.960.166 votos en las elecciones presidenciales. Mientras se acerca la fecha, continúan conociéndose nuevos detalles sobre la ceremonia y la organización del evento.

Uno de los aspectos que más expectativa genera es el lugar donde se realizará la posesión presidencial. Aunque el presidente electo manifestó desde hace varios días su intención de no llevar a cabo el acto en Bogotá, el trámite para trasladar la sesión solemne del Congreso a Cali continúa avanzando.

La Cámara de Representantes ya aprobó la proposición y se espera que el Senado adopte una decisión similar en las próximas horas de este miércoles 29 de julio.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el escenario que toma mayor fuerza para albergar la posesión presidencial es la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali. Posteriormente, el mandatario electo encabezaría un reconocimiento de tropas en el Cantón Militar Pichincha como parte de la agenda oficial.

En paralelo, el equipo del nuevo Gobierno continúa completando el gabinete ministerial. Hasta este 29 de julio aún están pendientes los nombramientos de las personas que liderarán los ministerios de Salud y Ciencia, dos de las carteras que aún no han sido anunciadas.

En cuanto a los invitados internacionales, trascendió que al menos 20 jefes de Estado asistirían a la ceremonia. Además, el rey Felipe VI de España confirmó su presencia.

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Entretanto, continúan los preparativos logísticos relacionados con hospedaje, seguridad y coordinación del evento, mientras las autoridades ultiman los detalles para la posesión presidencial que marcará el inicio del nuevo Gobierno.

Mientras avanzan los preparativos de la posesión presidencial, las autoridades del Valle del Cauca y de Cali continúan reforzando las medidas de seguridad. Desde este martes fue instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali y en los municipios de Palmira, Candelaria, Jamundí, Yumbo y Pradera, con el propósito de coordinar las acciones de prevención, vigilancia y respuesta durante la ceremonia del próximo 7 de agosto.

En materia de orden público, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que se garantizará el derecho a la protesta pacífica ante las convocatorias de algunos sectores de oposición, pero advirtió que las autoridades intervendrán si se presentan alteraciones.

Además, confirmó que no se permitirá el ingreso de nuevas movilizaciones masivas a Cali, incluida una eventual minga indígena, al considerar que la actual crisis de la red hospitalaria del departamento podría dificultar la atención de una eventual emergencia durante la posesión presidencial.

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