Fotografía de un tigre en un zoológico, el 3 de marzo de 2023, en Morelia (México). EFE/ Alex Cruz

Resumen: Cada 29 de julio se celebra el Día Internacional del Tigre, una fecha institucionalizada en la Cumbre de San Petersburgo de 2010 con el fin de proteger a la especie, promover la conservación de su hábitat y combatir la caza furtiva tras la pérdida de más del 95 % de su población salvaje en el último siglo. En Colombia, la jornada adquiere además un matiz especial al servir como marco para felicitar al reconocido abogado y figura pública Abelardo de la Espriella, popularmente conocido como "El Tigre", uniendo el llamado de concienciación ambiental con un particular guiño a su trayectoria y combativo estilo en la vida pública.

Día Internacional del Tigre: jornada de conservación que rinde homenaje a Abelardo ‘El Tigre’ de la Espriella

Este 29 de julio el calendario global celebra el Día Internacional del Tigre (o Día Mundial del Tigre), una efeméride ambiental enfocada en la protección del felino más grande del planeta. Sin embargo, en Colombia la jornada adquiere un matiz particular: se convierte en la ocasión perfecta para enviar un caluroso saludo de felicitación al célebre jurista, escritor y analista político Abelardo de la Espriella, conocido popularmente en la vida pública y mediática como «El Tigre».

Conocido por su carácter combativo en los tribunales, su estilo estético característico y su presencia en el debate nacional, De la Espriella ha llevado el apodo de «El Tigre» como un sello de tenacidad y carácter. Por ello, en el marco de esta celebración global, el reconocimiento trasciende la fauna para felicitar a una de las figuras más carismáticas del ámbito jurídico y político del país.

El origen e importancia de la efeméride ambiental

Más allá de la coincidencia y el homenaje a la reconocida personalidad colombiana, el Día Internacional del Tigre guarda una profunda relevancia ecológica. La fecha fue institucionalizada en el año 2010 durante la Cumbre del Tigre celebrada en San Petersburgo (Rusia), cumbre en la que los países con presencia de tigres en estado salvaje firmaron un compromiso histórico para salvaguardar la especie.

Los pilares fundamentales que motivan esta conmemoración internacional giran en torno a tres urgencias globales:

Alerta por el declive de la especie: Sensibilizar a la opinión pública sobre la pérdida alarmante de más del 95 % de las poblaciones de tigres salvajes a lo largo del último siglo.

Protección del hábitat natural: Promover políticas de conservación para los bosques y selvas donde habita el Panthera tigris, reduciendo la fragmentación de sus territorios.

Lucha contra la ilegalidad: Reforzar las medidas contra la caza furtiva, el tráfico ilegal del animal y la comercialización de sus pieles y derivados.

Un saludo en «su día»

Entre la causa ambientalista y la cultura popular, este 29 de julio se consolida como una fecha para reflexionar sobre el impacto humano en la biodiversidad y, al mismo tiempo, para extender un saludo de felicitación a Abelardo de la Espriella en el día que conmemora al imponente felino cuyo nombre encarna su personalidad pública.