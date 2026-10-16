Resumen: La Corte Suprema le respondió a Sneyder Pinilla que no puede intervenir en su traslado a La Picota. El exsubdirector de la Ungrd había pedido revocarlo por seguridad.

¡Portazo de la Corte! Sneyder Pinilla pidió frenar su traslado a La Picota y esto le respondieron

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, le respondió a Sneyder Pinilla que la presidencia del alto tribunal no tiene facultades para frenar su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá. El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) había pedido revocar esa medida por razones de seguridad.

El magistrado explicó que la solicitud, presentada el 9 de octubre de 2026, debe resolverla el juez de ejecución de penas o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Además, le indicó que también puede acudir a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, según un documento conocido por la revista Semana.

Lenis Gómez señaló que la Presidencia de la Corte no tiene atribuciones para intervenir en actuaciones judiciales ni en asuntos administrativos relacionados con ellas. Por esa razón, dijo, este tipo de peticiones deben presentarse ante el funcionario que tiene a cargo el proceso.

«Las solicitudes en el marco de tales actuaciones deben realizarse dentro del correspondiente proceso ante el funcionario de conocimiento», señaló el presidente de la Corte en la comunicación enviada a Pinilla.

Esta respuesta es un nuevo tropiezo para el exfuncionario, que busca cambiar el lugar donde cumple su condena. Según fuentes cercanas al caso, Pinilla acudirá a otros recursos judiciales.

El pedido de Sneyder Pinilla por su seguridad

Tras conocerse que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó su traslado a La Picota para que siguiera cumpliendo allí su condena, el exsubdirector de la Ungrd le envió una carta al presidente de la Corte Suprema.

En ese documento pidió garantías para su seguridad e integridad. «Mi compromiso de colaborar con la justicia continúa vigente; por ello, solicito que el Estado garantice las condiciones necesarias para cumplir y proteja oportunamente mi vida», escribió.

Desde agosto de 2024, Sneyder Pinilla permanecía recluido en una guarnición militar. Esa medida la ordenó el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, que la consideró necesaria para proteger su vida e integridad.

En ese momento, el exfuncionario ya había manifestado su intención de colaborar con la justicia. Su aporte incluía información sobre el presunto direccionamiento de contratos en la Ungrd y sobre el supuesto pago de sobornos a congresistas para sacar adelante reformas del Gobierno en la Cámara de Representantes y el Senado.

Más adelante, Pinilla firmó un preacuerdo con el que aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión.

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El abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, aseguró el martes 6 de octubre de 2026 que hay una decisión judicial vigente que ordena que su cliente permanezca en un centro de reclusión militar. «Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas», afirmó.

El abogado se refiere a una decisión de septiembre de 2024, cuando un juez de control de garantías aceptó una solicitud de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema y ordenó trasladar a Olmedo López y a Sneyder Pinilla a una guarnición militar.

Por su parte, el abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, también cuestionó el traslado de ambos exfuncionarios.

Según el defensor, la decisión también pasa por alto las advertencias de la Fiscalía General de la Nación sobre los riesgos que enfrenta su cliente por haber colaborado con la justicia.

Por ahora, Pinilla deberá presentar su solicitud ante las autoridades señaladas por la Corte, mientras su defensa evalúa otros caminos judiciales para revertir el traslado.

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