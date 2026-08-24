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Resumen: Un adolescente de 16 años permanece hospitalizado luego de ser atacado durante un presunto intento de robo cerca del Colegio Tibabuyes Universal, en Suba. Según su madre, varios jóvenes intentaron quitarle la gorra y uno de ellos lo habría golpeado con un machete en la cabeza. La Policía revisa las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, mientras la familia pide mayor seguridad en los alrededores de los colegios.

¡Por una gorra casi lo matan! Adolescente fue atacado con un machete en la cabeza en Bogotá

Un adolescente de 16 años permanece hospitalizado en Bogotá luego de resultar herido en la cabeza durante un presunto intento de hurto ocurrido en el sector de Tibabuyes, localidad de Suba.

El caso fue conocido a partir del testimonio entregado por la madre del menor, quien relató que su hijo caminaba junto a varios compañeros cerca del Colegio Tibabuyes Universal cuando fue abordado por un grupo de jóvenes.

Según su versión, los sujetos intentaron quitarle la gorra que llevaba. El adolescente se habría negado a entregarla y, en medio de la situación, uno de los presuntos agresores habría utilizado un arma blanca para atacarlo.

El joven intentó alejarse del grupo y buscó refugio en un establecimiento comercial cercano. Sin embargo, no pudo ingresar debido a que el lugar tenía una reja. En ese momento, uno de los sujetos lo habría alcanzado y le habría propinado un golpe con un machete en la cabeza.

La agresión le provocó una herida que produjo un abundante sangrado. Personas que se encontraban en el sector acudieron para auxiliarlo y posteriormente llegó la Policía.

Los presuntos responsables ya habían abandonado el lugar y, de acuerdo con el relato de la familia, ninguno fue capturado en ese momento.

El menor permanece hospitalizado

Después de la agresión, el adolescente fue trasladado a un centro asistencial y permanece bajo atención médica en el Hospital Simón Bolívar.

Su madre manifestó su preocupación por la gravedad de la lesión y aseguró que considera un milagro que su hijo haya sobrevivido al ataque.

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El caso fue divulgado inicialmente por Noticias Caracol, que recogió el testimonio de la familia y los detalles conocidos sobre la agresión.

Cámaras de seguridad, claves para encontrar a los responsables

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Una de las principales líneas para avanzar en el esclarecimiento del caso está relacionada con las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del colegio y de los establecimientos comerciales cercanos.

La madre pidió que este material sea revisado para establecer quiénes participaron en el ataque y facilitar su identificación.

“Agilicen y recopilen videos del colegio, de tiendas cercanas, porque aparentemente son varias bandas”, manifestó la mujer.

La Policía adelanta la verificación de las grabaciones disponibles con el propósito de establecer cómo ocurrieron los hechos y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Familia pide mayor seguridad alrededor de los colegios

La situación también generó preocupación entre los familiares de estudiantes de la zona. La madre del adolescente aseguró que conoce otros casos de robos y agresiones que habrían ocurrido en el sector.

Entre ellos mencionó el caso de un joven de 17 años que, según su relato, habría muerto semanas atrás durante un hecho relacionado con el robo de una gorra.

Este antecedente es presentado por la familia como una razón para solicitar mayor presencia de las autoridades en los alrededores de las instituciones educativas y mejores condiciones de seguridad para los estudiantes.

La mujer también se refirió a lo ocurrido inmediatamente después del ataque contra su hijo:

“Todos esos muchachos salieron a correr, llegó la Policía pero ninguno fue capturado”.

Por ahora, las autoridades continúan con la recopilación de información y la revisión del material de las cámaras de seguridad para establecer la identidad de quienes habrían participado en la agresión. El adolescente permanece bajo atención médica mientras avanza la investigación.