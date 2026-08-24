Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Fiscalía judicializó a un médico por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro mujeres y las graves secuelas de otras tres pacientes tras procedimientos estéticos en Bogotá. La investigación encontró posibles irregularidades en las intervenciones, incluyendo consentimientos informados firmados en blanco y el uso de lugares que no contarían con las condiciones necesarias.

¡Cirugías estéticas terminaron en tragedia! Médico fue judicializado por cuatro muertes en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Gabriel Cubillos, médico señalado de tener presunta responsabilidad en la muerte de cuatro mujeres y en las graves afectaciones sufridas por otras tres pacientes después de someterse a procedimientos estéticos en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, las cuatro mujeres fallecieron a causa de complicaciones posteriores a las intervenciones quirúrgicas. Los dictámenes medicolegales establecieron diferentes causas de muerte relacionadas con afectaciones derivadas de los procedimientos realizados.

Además de los casos que terminaron en fallecimientos, la Fiscalía documentó tres situaciones en las que otras mujeres habrían quedado con graves secuelas físicas, también asociadas a presuntas malas prácticas durante los procedimientos.

Ofrecía procedimientos estéticos a través de redes sociales

Según la información recopilada por las autoridades, Cubillos ofrecía servicios de cirugía plástica y reconstructiva mediante redes sociales. Entre las opciones que promocionaba se encontraban paquetes quirúrgicos cuyo valor podía llegar hasta los 80 millones de pesos.

Los servicios, además, podían contar con descuentos de hasta el 50 %. Para programar las intervenciones, el médico solicitaba a las pacientes anticipos de 3 millones de pesos.

Las diligencias adelantadas dentro de la investigación establecieron que algunas de las mujeres eran trasladadas posteriormente a inmuebles donde se realizaban los procedimientos. De acuerdo con la Fiscalía, estos lugares, al parecer, no contaban con las adecuaciones ni con los protocolos necesarios para desarrollar este tipo de actividades médicas.

Esto le podría interesar: Cae en Bogotá un hombre señalado de abusar de una mujer: había salido de prisión hace un mes

Allanamientos permitieron recopilar evidencias

Como parte de la investigación, en julio pasado funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron 10 diligencias de registro y allanamiento en consultorios ubicados en Bogotá, donde el médico prestaba sus servicios.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Durante estos procedimientos fueron recopilados elementos que, según la Fiscalía, resultan relevantes para avanzar en el proceso y esclarecer las circunstancias relacionadas con los casos investigados.

Entre los elementos encontrados aparecen consentimientos informados que habrían sido suscritos en blanco. También se identificaron historias clínicas en las que, presuntamente, fueron incluidas las firmas de médicos especialistas que no habrían tenido contacto con las pacientes atendidas.

Estos hallazgos hacen parte de los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación adelantada por la Fiscalía.

Fue imputado por homicidio y lesiones personales

Con base en los elementos recopilados durante el proceso investigativo, la Fiscalía General de la Nación imputó a Gabriel Cubillos por los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales.

La imputación está relacionada con los cuatro casos de mujeres que fallecieron después de someterse a procedimientos estéticos y con las tres pacientes que habrían sufrido graves secuelas.

Durante la audiencia, el médico no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Esto significa que continuará vinculado al proceso penal mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que fueron realizados los procedimientos y determinar las responsabilidades penales que correspondan frente a los hechos documentados por las autoridades.