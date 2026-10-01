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Resumen: Dos hombres fueron enviados a prisión por su presunta participación en el hurto de un reloj de alta gama a un ciudadano alemán en el sector de Chicó Norte, en Bogotá. Durante el hecho, ocurrido el 29 de septiembre, la víctima sufrió lesiones en la cabeza y uno de sus brazos. Los señalados fueron capturados en flagrancia tras la reacción de varias personas y les incautaron un arma traumática, un arma cortopunzante y una motocicleta. La Fiscalía les imputó los delitos de falsedad marcaria y hurto calificado y agravado, cargos que ambos aceptaron.

¡Por un reloj de alta gama! Dos hombres terminaron en prisión tras violento hurto en Bogotá

Dos hombres fueron enviados a prisión por su presunta participación en el hurto violento de un reloj de alta gama a un ciudadano alemán en el norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, cuando la víctima se encontraba caminando por una calle del sector de Chicó Norte.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Joan Quiróz y Jonier Restrepo, señalados de haber participado en el hecho ocurrido durante la tarde en inmediaciones de la calle 100 con carrera 8, en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con la investigación, los dos hombres habrían abordado al ciudadano extranjero con la intención de quitarle el reloj. Durante el hecho, presuntamente lo intimidaron utilizando un arma de fuego y se produjo una agresión que dejó a la víctima con lesiones en la cabeza y en uno de sus brazos.

La reacción permitió detenerlos

El intento de hurto no terminó con la huida de los señalados. Según la información entregada por la Fiscalía, varias personas que se encontraban en el lugar reaccionaron ante lo ocurrido y lograron detener a los dos hombres.

Posteriormente, fueron entregados a integrantes de la Policía Nacional, quienes realizaron la captura en situación de flagrancia.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una motocicleta con placa y otros elementos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido falsificados.

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A los procesados también les encontraron un arma traumática tipo revólver y un arma cortopunzante, elementos que quedaron dentro del procedimiento adelantado tras la captura.

Fiscalía les imputó dos delitos

Luego de la captura, un fiscal de la Seccional Bogotá presentó a los dos hombres ante un juez y les imputó los delitos de falsedad marcaria y hurto calificado y agravado.

Los procesados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía durante el proceso judicial.

Tras analizar el caso, les fue impuesta una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por lo que ambos deberán permanecer en prisión mientras avanza el proceso en su contra.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el intento de hurto y las actuaciones que habrían desarrollado los dos hombres antes de ser capturados en el sector de Chicó Norte.