Resumen: Una pareja de colombianos habría dejado a sus dos perros en el Aeropuerto El Dorado luego de que surgiera un inconveniente con la documentación de los animales durante el control del ICA. Los viajeros continuaron su recorrido hacia Cali, mientras el IDPYBA anunció actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Además, su director pidió a la Embajada de Estados Unidos evaluar la situación de las visas de la pareja.

¡Indignante! Pareja abandonó a sus perros en El Dorado tras inconveniente con la documentación

Un caso de presunto abandono de animales de compañía quedó bajo la lupa de las autoridades de Bogotá luego de que una pareja de colombianos, que había llegado al país desde Miami, continuara su recorrido hacia Cali sin sus dos perros, que quedaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La situación fue dada a conocer por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), cuyo director, Antonio Hernández, informó que el episodio se presentó después de que los viajeros pasaran por el control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). En ese procedimiento se habría detectado una situación relacionada con los documentos de los animales, cuyo alcance todavía está siendo establecido.

De acuerdo con la información entregada por el Distrito, la pareja tenía previsto continuar su desplazamiento desde Bogotá hacia la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, los dos perros no siguieron el trayecto con sus propietarios y permanecieron en la terminal aérea.

El inconveniente surgió durante el control del ICA

El punto que todavía está por esclarecer es qué ocurrió exactamente con la documentación presentada para los caninos. El director del IDPYBA explicó que la entidad está verificando las circunstancias que rodearon el procedimiento realizado en el aeropuerto.

“Cuando fueron a pasar el control en el ICA, algo había con la documentación de los animales que estamos averiguando”, explicó Hernández.

El funcionario sostuvo que, después de esa situación, los propietarios habrían optado por continuar su viaje y dejar a los animales en Bogotá.

“Este par de personajes decidieron dejar los animales tirados y seguir su viaje para Cali”, manifestó.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuál era el documento que presentaba el inconveniente ni qué requisito habría sido incumplido. El Distrito sí confirmó que el caso será objeto de las actuaciones correspondientes para determinar las posibles responsabilidades.

El ICA es la autoridad encargada de realizar los controles sanitarios relacionados con el ingreso de perros y gatos al país provenientes del exterior. Para este tipo de desplazamientos existen requisitos que deben ser cumplidos por los responsables de los animales antes de completar el proceso de ingreso.

El Distrito anunció actuaciones por el caso

El IDPYBA informó que ya cuenta con información que permitiría identificar a los responsables y anunció que el caso será revisado por las autoridades competentes.

Hernández indicó que se adelantarán actuaciones de inspección y de Policía y que también se contempla la intervención de la Fiscalía General de la Nación, en caso de que durante la investigación aparezcan elementos que puedan tener relevancia penal.

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“Esto realmente es absolutamente indignante (…) hay fallas que pueden ser delito y avanzaremos en eso”, afirmó el director del Instituto.

La entidad busca establecer qué ocurrió desde el momento en que los viajeros llegaron a El Dorado con los perros hasta que estos quedaron bajo protección de las autoridades. También deberá determinarse si la conducta de los propietarios puede configurar alguna infracción o si existen elementos que deban ser puestos en conocimiento de la Fiscalía.

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El caso ocurre en medio de los llamados del Distrito a quienes viajan con perros y gatos para que revisen con anticipación los requisitos exigidos tanto por las autoridades sanitarias como por las aerolíneas.

Solicitud a la Embajada de Estados Unidos

Además de las actuaciones anunciadas en Colombia, el director del IDPYBA hizo pública una petición dirigida a la Embajada de Estados Unidos relacionada con la visa de los viajeros.

Hernández manifestó que la entidad conoce información sobre la pareja y pidió que se evalúe la posibilidad de retirar sus visas estadounidenses a raíz de lo ocurrido con los animales.

“Sería maravilloso que les revocaran la visa como están haciendo con tanto mal ciudadano”, dijo públicamente el funcionario, quien además etiquetó a la Embajada de Estados Unidos en su pronunciamiento.

La solicitud corresponde a una petición hecha por el director del Instituto y no significa que las visas hayan sido revocadas. La situación migratoria de los viajeros deberá ser determinada por las autoridades estadounidenses correspondientes.

Solicitud con respeto a la @USEmbassyBogota ya que este par de personas prefieren viaje a #miami que vida de sus animales, a quienes abandonaron en el aeropuerto @bogeldorado : sería maravilloso que les revocaran la visa como están haciendo con tanto mal ciudadano @AnimalesBOG pic.twitter.com/wEUEjUNaG7 — Antonio Hernández (@AHLLAMAS) September 30, 2026

El caso fue reportado inicialmente por Noticias Caracol, medio que también dio cuenta de la denuncia presentada por el director del IDPYBA y de las acciones anunciadas frente a los responsables.

¿Qué falta por establecer?

Aunque el abandono de los dos perros ya fue denunciado por el Distrito, todavía quedan aspectos del caso por esclarecer. Entre ellos está determinar exactamente qué inconveniente se presentó con los documentos durante el control del ICA y cuáles fueron las circunstancias en las que los propietarios decidieron continuar su viaje hacia Cali.

También deberán establecerse las eventuales responsabilidades de los viajeros y si los hechos corresponden a una infracción administrativa, una conducta susceptible de investigación penal o a otras actuaciones previstas por las autoridades.

Mientras avanza la verificación, el IDPYBA continuará con las actuaciones necesarias para establecer lo ocurrido y determinar las medidas que correspondan.