¡Por un celular perdido! A Sebastián le dispararon frente a sus amigos por la calle del tranvía

Minuto30.com .- En un trágico suceso ocurrido la noche del sábado, Sebastián V. S., de 24 años, fue asesinado en el barrio Buenos Aires de Medellín. El joven, que se encontraba con su familia, fue víctima de un altercado que se originó por la pérdida de un celular en un establecimiento de bebidas alcohólicas.

Según el relato de testigos, tras perder un celular en el local, se desató una discusión y posteriormente una riña entre varios de los ocupantes del lugar. En un acto de intimidación, Sebastián y sus acompañantes fueron amenazados con «echarle los muchachos de la vuelta» debido al escándalo.

Una vez salieron del negocio, cuando se desplazaban por la calle del tranvía a la altura de la calle 49 con carrera 33 y siendo las 11 y media de la noche, varios hombres los interceptaron.

Versiones extraoficiales apuntan a que uno de los individuos disparó, hiriendo de gravedad a Sebastián. Inmediatamente, fue trasladado a la Unidad Intermedia de Buenos Aires, donde el personal médico intentó reanimarlo, seg+un cuentan, por más de media hora. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, el joven falleció a las 12:45 de la madrugada del domingo 7 de septiembre.

Las autoridades de Medellín han iniciado una investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

