«Pongan la funeraria al día»: El escalofriante mensaje que dejó Sebastián antes de matar a Katherine

Una trágica historia de amor, celos y muerte conmociona al municipio de Bello, Antioquia, donde una joven pareja fue encontrada sin vida en su casa. El hecho, que se registró la madrugada de este sábado en el barrio Pérez, se investiga como un caso de feminicidio y suicidio perpetrado con arma de fuego, presuntamente, por un ataque de celos.

Las víctimas fueron identificadas como Katherine Lizeth C. R. y Sebastián F. S.. Según versiones extraoficiales, el hombre, Sebastián, habría encontrado conversaciones de su pareja con otro individuo en su celular, lo que desencadenó en él una mezcla de celos e ira que tuvo un fatal desenlace.

El trágico final se habría anunciado horas antes. Familiares de Sebastián contaron a las autoridades que el joven había escrito a su madre pidiéndole que «pusiera la funeraria al día». Este mensaje, que en su momento no se tomó con la seriedad del caso, se convirtió en una premonición de lo que estaba por ocurrir.

La madrugada del sábado, vecinos del lugar escucharon disparos antes de que llegara el amanecer, seguidos de un silencio sepulcral. En la madrugada, Sebastián le habría escrito a un amigo, dándole aviso de que había acabado con la vida de su pareja y que él sería el siguiente. El mensaje, que fue una alerta, no llegó a tiempo para evitar la tragedia.

Ante la falta de comunicación con la pareja, en horas de la tarde del sábado 6 de septiembre, sus familiares dieron aviso a las autoridades y al dueño de la propiedad. Al ingresar a la casa, ubicada en la calle 50 con carrera 58, los agentes de policía encontraron la dantesca escena de Katherine y Sebastián sin vida en la habitación.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer los móviles del crimen, aunque todo apunta a que la tragedia fue el resultado de un ataque de celos.

El caso ha reabierto el debate sobre los feminicidios y la importancia de atender de manera oportuna los problemas de salud mental en la sociedad.

