Dimayor suspende sanción a Falcao, quien podrá jugar con Millonarios ante Pasto tras cumplir los requisitos legales y pedir disculpas. Foto: Millonarios

Resumen: El Comité Disciplinario de la Dimayor concedió la suspensión parcial de la sanción a Radamel Falcao García tras haber cumplido dos de las cuatro fechas impuestas por sus declaraciones en 2025. Al verificarse que el "Tigre" no tiene antecedentes, aceptó su responsabilidad y ya pagó el 50% del castigo, quedó habilitado bajo un periodo condicional de seis meses para jugar con Millonarios este 28 de enero contra el Deportivo Pasto; no obstante, el club deberá pagar la multa económica completa y enviar reportes mensuales sobre la conducta ejemplar del jugador.

¿Por ser Falcao? Le rebajan la sanción al ‘Tigre’ y podrá jugar con Millonarios

El Comité Disciplinario del Campeonato ha emitido un fallo favorable para Millonarios y su máxima figura, Radamel Falcao García, al conceder la suspensión parcial de la sanción que pesaba sobre el jugador.

Con esta decisión, el “Tigre” queda habilitado para ser parte de la nómina que enfrentará al Deportivo Pasto este miércoles 28 de enero.

La sanción original, impuesta mediante la Resolución, castigaba al delantero con cuatro fechas de suspensión y una multa de $21.352.500.

El motivo fueron sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al clásico contra Independiente Santa Fe en las finales del torneo anterior, las cuales fueron consideradas una infracción al artículo 72 del Código Disciplinario Único.

Contrario a lo que se podría especular en redes sociales, la decisión no se basa en el “nombre” del jugador, sino en el estricto cumplimiento de los requisitos legales del artículo 42 del CDU.

El Comité argumentó los siguientes puntos clave. Por un lado, el cumplimiento del 50%. ‘Falca’ ya pagó dos de las cuatro fechas de sanción, en los partidos de 2026 contra Bucaramanga y Junior.

Adicionalmente, se debe a los “antecedentes impecables”, se tuvo en cuenta la trayectoria ejemplar del jugador, quien no presentaba antecedentes disciplinarios previos.

Igualmente, tras la aceptación de responsabilidad. El club y el jugador presentaron una disculpa sincera, reconociendo el impacto negativo de sus declaraciones sobre la imagen de la FCF y los oficiales del partido.

Aunque Falcao podrá saltar a la cancha, la sanción no desaparece por completo. El jugador entrará en un periodo de situación condicional de seis meses. Durante este tiempo:

Millonarios deberá enviar informes sobre el cumplimiento de compromisos de conducta.

Si el “Tigre” comete una falta similar en este periodo, las dos fechas suspendidas se reactivarán automáticamente, sumándose a la nueva sanción.

La sanción económica de más de 21 millones de pesos debe ser cancelada en su totalidad.

El club “Embajador” apeló al principio pro-competitione para acelerar el trámite, permitiendo que el cuerpo técnico incluya al capitán en la planificación deportiva de inmediato.

Con este movimiento jurídico, Millonarios recupera a su referente para la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, buscando fortalecer su ataque tras un inicio de temporada donde el “9” estuvo ausente por el castigo disciplinario.

