Resumen: El enfrentamiento entre Junior y Atlético Nacional ha sido aplazado debido al compromiso internacional del equipo paisa, que se medirá ante el Inter Miami de Lionel Messi este 31 de enero. Esta reprogramación marca el segundo partido pendiente para Nacional en apenas tres fechas, interrumpiendo su buen momento deportivo tras la reciente goleada al Boyacá Chicó. Mientras el técnico Diego Arias concentra sus esfuerzos en el histórico duelo frente a las estrellas de la MLS, el estratega del Junior, Alfredo Arias, mantiene a su plantilla en máxima intensidad para evitar que la falta de competencia afecte el ritmo del conjunto barranquillero

Calendario en jaque: La preocupación crece tras el segundo aplazamiento de Atlético Nacional

La expectativa por el duelo entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se ha transformado en incertidumbre total.

Debido a la logística del compromiso internacional del conjunto paisa, este se convierte en el segundo partido aplazado para el “Verde” en lo que va de la temporada.

Ante la falta de una resolución definitiva sobre la programación, el técnico del Junior, Alfredo Arias, afirmó en conferencia de prensa que su plantel mantiene la intensidad en las prácticas, entrenando como si el juego siguiera en pie para no perder el ritmo competitivo.

Esta alteración en el calendario de la liga local responde a la preparación de Atlético Nacional para el denominado ‘Partido de la Historia’.

El equipo colombiano se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi este sábado 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot.

Para este histórico encuentro de pretemporada, el estratega Diego Arias ya tiene a sus jugadores concentrados, priorizando un evento que ha captado la atención del continente pero que ha dejado en pausa la regularidad del torneo colombiano.

Para el equipo dirigido por Diego Arias, este parón representa un desafío a su racha positiva, siendo el segundo juego que no pueden disputar de las tres fechas programadas hasta ahora.

El conjunto antioqueño venía con un impulso anímico importante tras golear 4-0 a Boyacá Chicó, una eficiencia goleadora que ahora deberá esperar para revalidarse en la liga local mientras cumplen con su cita internacional frente a las estrellas de la MLS.

