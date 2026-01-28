Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Por robar una bicicleta, asesinó a un hombre y fue condenado a casi dos décadas de prisión en Medellín

    El ataque ocurrió en plena vía pública, cuando la víctima esperaba la apertura de su lugar de trabajo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Archivo
    Por robar una bicicleta, asesinó a un hombre y fue condenado a casi dos décadas de prisión en Medellín

    Resumen: Un juez de Medellín condenó a Edwin Soto a 18 años de prisión por asesinar a un hombre durante el robo de una bicicleta en el centro de la ciudad. El crimen ocurrió en octubre de 2025 y la sentencia se produjo tras un preacuerdo avalado por la Fiscalía, que permitió declararlo responsable de homicidio y hurto calificado, ambos agravados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un juez de conocimiento condenó a 18 años de prisión a Edwin Soto, tras hallarlo responsable del asesinato de un hombre durante un hurto ocurrido en el centro de Medellín. La decisión se dio luego de que la autoridad judicial avalara un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del acusado, lo que permitió cerrar el proceso penal de manera anticipada.

    Los hechos por los que fue condenado se registraron en la mañana del 4 de octubre de 2025. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en vía pública esperando la apertura de su lugar de trabajo cuando fue abordada por Edwin Soto. En medio del asalto, el agresor utilizó un arma cortopunzante para atacar al hombre y despojarlo de su bicicleta.

    Esto le podría interesar: Operativo de control territorial en Bello termina con la demolición de seis edificaciones ilegales

    Luego de cometer el hurto, el responsable huyó del lugar, mientras la víctima falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. El caso fue asumido por la Fiscalía, que adelantó las labores investigativas y recopiló el material probatorio necesario para establecer la responsabilidad penal del hoy condenado.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Durante la audiencia de lectura de sentencia, el juez declaró a Soto culpable de los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos en modalidad agravada, lo que sustentó la pena de casi dos décadas de prisión impuesta por la justicia.

    Este tipo de fallos hacen parte de los esfuerzos institucionales para combatir los delitos violentos asociados al hurto, especialmente en el centro de Medellín, una de las zonas con mayor flujo de personas y donde se han intensificado las acciones de investigación, judicialización y control frente a hechos de alto impacto.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.