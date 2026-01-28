Resumen: Un juez de Medellín condenó a Edwin Soto a 18 años de prisión por asesinar a un hombre durante el robo de una bicicleta en el centro de la ciudad. El crimen ocurrió en octubre de 2025 y la sentencia se produjo tras un preacuerdo avalado por la Fiscalía, que permitió declararlo responsable de homicidio y hurto calificado, ambos agravados.

Por robar una bicicleta, asesinó a un hombre y fue condenado a casi dos décadas de prisión en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 18 años de prisión a Edwin Soto, tras hallarlo responsable del asesinato de un hombre durante un hurto ocurrido en el centro de Medellín. La decisión se dio luego de que la autoridad judicial avalara un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del acusado, lo que permitió cerrar el proceso penal de manera anticipada.

Los hechos por los que fue condenado se registraron en la mañana del 4 de octubre de 2025. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en vía pública esperando la apertura de su lugar de trabajo cuando fue abordada por Edwin Soto. En medio del asalto, el agresor utilizó un arma cortopunzante para atacar al hombre y despojarlo de su bicicleta.

Luego de cometer el hurto, el responsable huyó del lugar, mientras la víctima falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. El caso fue asumido por la Fiscalía, que adelantó las labores investigativas y recopiló el material probatorio necesario para establecer la responsabilidad penal del hoy condenado.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, el juez declaró a Soto culpable de los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos en modalidad agravada, lo que sustentó la pena de casi dos décadas de prisión impuesta por la justicia.

Este tipo de fallos hacen parte de los esfuerzos institucionales para combatir los delitos violentos asociados al hurto, especialmente en el centro de Medellín, una de las zonas con mayor flujo de personas y donde se han intensificado las acciones de investigación, judicialización y control frente a hechos de alto impacto.