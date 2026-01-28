Resumen: La Alcaldía de Bello demolió seis construcciones ilegales en el sector Urapanes. Hubo cuatro capturados por ecocidio tras daños ambientales en predios públicos.

Operativo de control territorial en Bello termina con la demolición de seis edificaciones ilegales

En una contundente respuesta a las denuncias ciudadanas, la Alcaldía de Bello lideró un operativo de recuperación del espacio público en el sector de Urapanes.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el respaldo de la Policía Nacional, intervino una zona donde se adelantaban construcciones ilícitas sobre predios que pertenecen a la comunidad bellanita.

La jornada no solo dejó la destrucción de edificaciones irregulares, sino también detenciones por graves afectaciones ambientales en este sector del norte del Valle de Aburrá.

Durante la intervención, las autoridades procedieron con la demolición de tres viviendas que ya estaban habitadas y otras tres que se encontraban en fase de cimentación. Según el reporte oficial, estas estructuras carecían de cualquier tipo de permiso o licencia de construcción y estaban invadiendo el espacio público de manera arbitraria.

Además de derribar las paredes, el personal de control decomisó materiales de construcción como ladrillos, cemento, tejas, andamios y herramientas, los cuales fueron retirados del lugar para evitar que se reiniciaran las labores de edificación.

El operativo escaló a nivel penal tras hallarse evidencias de daños ecológicos severos. Las autoridades capturaron a cuatro personas sindicadas del delito de ecocidio, ya que para levantar estas viviendas realizaron talas indiscriminadas de árboles y quemas controladas que alteraron el ecosistema local.

“Proteger el espacio de todos es una prioridad; no permitiremos que se lucren destruyendo nuestros recursos naturales y ocupando terrenos que son para el disfrute de los ciudadanos”, enfatizaron fuentes de la Secretaría de Seguridad.

Además de las capturas, se impusieron varios comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

La alcaldía de Bello reiteró que estos controles en el espacio público continuarán de forma aleatoria en toda la ciudad para frenar la expansión de asentamientos en zonas de alto riesgo o de reserva.

