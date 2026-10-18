Resumen: La Alcaldía de Caramanta decretó toque de queda para menores de 18 años, de lunes a domingo, entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m., en las zonas urbanas y rurales del municipio. La medida busca prevenir riesgos asociados al consumo de licor y sustancias psicoactivas, las riñas y otros hechos de violencia. Durante ese horario, los menores deberán estar acompañados por sus padres, representantes legales o adultos responsables de su cuidado. El decreto contempla excepciones por emergencias médicas y situaciones comprobadas de fuerza mayor.

Por riesgos de consumo de licor y alucinógenos, Caramanta decreta toque de queda para menores

La Alcaldía de Caramanta, en el suroeste antioqueño, estableció una medida transitoria de toque de queda para menores de 18 años, mediante el Decreto N.º 0061 del 8 de octubre de 2026. La disposición restringe la circulación y permanencia de esta población durante determinadas horas de la noche y la madrugada, tanto en la zona urbana como en la rural del municipio.

La decisión se tomó después de analizar, durante un Consejo de Seguridad Municipal, la presencia recurrente de menores en calles y espacios públicos a altas horas de la noche. Según el comunicado de la Administración Municipal, en algunos casos se encontraban sin el acompañamiento de sus padres o responsables.

Entre los riesgos identificados por las autoridades están el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, las riñas, los hechos de violencia y otras situaciones que pueden afectar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

¿En qué horario regirá el toque de queda en Caramanta?

La restricción se aplicará de lunes a domingo, entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. Durante ese horario, los menores de 18 años no podrán circular ni permanecer en espacios públicos sin la compañía de sus padres, representantes legales o adultos que acrediten formalmente estar a cargo de su cuidado.

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El decreto contempla dos excepciones: las emergencias médicas y las situaciones comprobadas de fuerza mayor.

La medida abarca todo el territorio municipal, por lo que sus disposiciones también se aplican en las zonas rurales de Caramanta. La información divulgada por la Alcaldía no especifica las sanciones por incumplimiento ni detalla los procedimientos para hacer efectiva la restricción.

Alcaldía explicó los motivos de la medida

La decisión se fundamenta en las situaciones examinadas durante el Consejo de Seguridad Municipal, particularmente en la permanencia de menores en espacios públicos durante la noche sin acompañamiento de sus responsables.

Frente a este panorama, la Administración Municipal presentó el toque de queda como una medida preventiva orientada a reducir la exposición de esta población a circunstancias que puedan poner en riesgo su bienestar.

La Administración también invitó a las familias a fortalecer el acompañamiento y el diálogo con los menores, en el marco de las acciones de prevención planteadas por el municipio.