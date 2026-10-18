Resumen: Tres detenidos escaparon de una estación de Policía en El Bagre, Antioquia, durante la madrugada del 17 de octubre, presuntamente tras cortar los barrotes de una reja metálica. Uno de ellos fue recapturado y otro hombre fue capturado por su posible colaboración en la fuga. Entretanto, las autoridades mantienen un plan candado para localizar a Juan David Pineda y Johan Sebastián Agudelo, quienes permanecen prófugos.

¡Cortaron los barrotes! Tres detenidos escaparon de una estación de Policía en El Bagre: dos siguen prófugos

La fuga de tres detenidos de una estación de Policía puso en marcha un operativo de búsqueda en El Bagre, municipio del Bajo Cauca antioqueño. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 17 de octubre, hacia las 3:30 a. m. Tras la evasión, uno de los hombres fue recapturado y las autoridades capturaron a otro ciudadano que, presuntamente, habría facilitado la salida desde el exterior de las instalaciones. Los otros dos continúan prófugos.

Una reja metálica, clave para esclarecer la fuga

Los primeros reportes indican que los detenidos habrían escapado de los calabozos tras cortar una de las rejas metálicas de la estación. Durante la inspección, las autoridades encontraron daños en al menos seis puntos de la estructura, presuntamente ocasionados con una herramienta de corte.

La evasión se produjo mientras llovía en el municipio, una condición que, según la información preliminar, los hombres habrían aprovechado para facilitar su salida. Estos elementos hacen parte de las verificaciones que buscan establecer cómo se desarrollaron los hechos y si existió una coordinación previa para concretar el escape.

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Además de examinar las condiciones de seguridad de las instalaciones, los investigadores buscan determinar la posible participación de otras personas. Entre las líneas de investigación se encuentra la presunta colaboración del hombre capturado, quien habría ayudado desde el exterior de la estación.

Identifican a los dos hombres que continúan prófugos

Los detenidos que siguen siendo buscados fueron identificados como Juan David Pineda y Johan Sebastián Agudelo. Ambos permanecían bajo custodia por el delito de concierto para delinquir antes de la fuga.

Tras conocerse lo sucedido, la Policía activó un plan candado y desplegó operativos en diferentes sectores de El Bagre para establecer el paradero de los fugitivos. También se revisó el perímetro de la estación con el propósito de reconstruir la ruta que habrían utilizado para escapar.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la evasión y determinar las posibles responsabilidades. Por ahora, el balance reportado es de un detenido recapturado, dos hombres que permanecen prófugos y una persona capturada por su presunta participación en la fuga.