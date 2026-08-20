Resumen: Los recientes terremotos en Venezuela, Colombia y Perú están relacionados con la intensa actividad tectónica de la región. El SGC explica que el movimiento de las placas, especialmente en el Cinturón de Fuego del Pacífico, genera frecuentes sismos, aunque estos eventos no necesariamente están conectados entre sí ni pueden predecirse.

¿Por qué está temblando tanto en Sudamérica? El SGC explica qué hay detrás de los fuertes sismos

Los recientes terremotos registrados en Venezuela, Colombia y Perú han generado preocupación por la cercanía entre unos y otros. Sin embargo, la explicación está relacionada con la ubicación de estos países y con el movimiento permanente de las placas tectónicas.

El más reciente ocurrió este jueves 20 de agosto en Perú, donde un sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho. El movimiento alcanzó una profundidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La sacudida fue percibida en diferentes zonas, entre ellas Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ica y Lima. En sectores cercanos al epicentro también se reportaron desprendimientos de rocas y movimientos en laderas, mientras las autoridades realizaban las evaluaciones correspondientes.

El terremoto volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica de Sudamérica, después de los movimientos registrados en Venezuela a finales de junio y del sismo de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia a comienzos de agosto.

La explicación está en las placas tectónicas

La actividad sísmica de esta parte del continente está relacionada principalmente con la dinámica de las placas tectónicas, grandes bloques que forman la superficie terrestre y se encuentran en movimiento constante.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que estos desplazamientos son muy lentos y generalmente imperceptibles. Sin embargo, la interacción entre las placas puede generar acumulación de energía que posteriormente se libera y produce movimientos sísmicos.

“La superficie terrestre de la Tierra no es una sola pieza sólida, sino que está fragmentada en enormes bloques llamados placas tectónicas que se desplazan constantemente. Ese movimiento es muy lento y casi imperceptible, pero cuando esas placas chocan o se deslizan entre sí, liberan energía acumulada que produce sismos, temblores o terremotos, términos que significan lo mismo”, explicó el SGC.

Esta dinámica está especialmente presente en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que rodea el océano Pacífico y concentra numerosos límites entre placas.

¿Por qué Perú registra tantos sismos?

En Perú, uno de los principales factores es la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

La placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana en un proceso conocido como subducción. Este fenómeno genera acumulación y liberación de energía en la zona de contacto, convirtiendo al margen occidental del continente en una región de elevada actividad sísmica.

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La misma dinámica tectónica influye en otros países de la costa occidental de Sudamérica, entre ellos Chile, Ecuador y Colombia.

El Cinturón de Fuego también concentra volcanes

La actividad tectónica del Cinturón de Fuego no está relacionada únicamente con los terremotos. La interacción entre las placas también favorece la presencia de numerosos volcanes.

Según los datos mencionados en la información de referencia, el Smithsonian Global Volcanism Program registra 687 volcanes que tuvieron actividad durante el Holoceno dentro de esta franja, cerca del 57 % de los volcanes activos del mundo.

El Cinturón de Fuego se extiende por diferentes territorios de América, Asia y Oceanía. En América comprende sectores de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En Asia incluye zonas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia, mientras que en Oceanía alcanza territorios como Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Tonga y Nueva Zelanda.

¿Los terremotos de los últimos meses están conectados?

La coincidencia temporal de los terremotos en Venezuela, Colombia y Perú puede hacer pensar que existe una relación directa entre ellos. Sin embargo, que varios movimientos de gran magnitud ocurran en un periodo corto no significa que uno haya provocado necesariamente al otro.

La región registra numerosos sismos diariamente, aunque la mayoría son de magnitudes que no generan efectos perceptibles para la población. Los eventos de mayor intensidad son los que reciben mayor atención debido a sus posibles consecuencias.

El geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, explicó que en el Cinturón de Fuego del Pacífico ocurre “el 90% de los sismos de la Tierra” en sectores donde el fondo oceánico se hunde por debajo de los continentes.

El geólogo y doctor en Ciencias Naturales Jorge Rabassa también explicó el vínculo entre la actividad sísmica y volcánica: “Toda la energía de sismos y vulcanismo se encuentra allí. Los terremotos y los volcanes tienen el mismo origen que es el movimiento y rupturas de estructuras geológicas”.

Una actividad que no se puede predecir

Aunque los países de esta región cuentan con sistemas de monitoreo para registrar y analizar los movimientos telúricos, estos mecanismos no permiten establecer con anticipación cuándo ocurrirá un terremoto, dónde tendrá lugar o qué magnitud alcanzará.

Por eso, la sucesión de eventos recientes no permite afirmar que exista una nueva cadena de terremotos en Sudamérica. Lo que sí existe es una condición geológica que hace que países como Perú, Colombia, Ecuador y Chile estén expuestos de manera permanente a la actividad de las placas tectónicas.

El sismo de 7,2 registrado en Ayacucho vuelve a evidenciar esa realidad. La explicación científica apunta a un fenómeno permanente: la interacción de las placas que forman la superficie terrestre.