Resumen: La Procuraduría General confirmó en segunda instancia la sanción de suspensión e inhabilidad de seis meses contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por participación indebida en política al usar su investidura (con mensajes como "el cambio, en primera") para favorecer a Gustavo Petro en 2022. La ejecución de la sanción queda suspendida hasta que el Consejo de Estado realice su revisión automática.

Por punta y punta: además de no poder recoger firmas, Quintero no podría ser presidente porque lo inhabilitaron

La Procuraduría General de la Nación ratificó en segunda instancia la sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El ente de control concluyó que el entonces funcionario incurrió en participación indebida en política al usar su investidura para promover la candidatura de Gustavo Petro y el Pacto Histórico durante las elecciones de 2022.

La decisión del Ministerio Público afecta significativamente el futuro político del exmandatario, cuya aspiración presidencial se ha visto obstaculizada por este tipo de determinaciones judiciales.

Para confirmar la sanción, la Procuraduría analizó una serie de publicaciones realizadas por Quintero en la red social Twitter (hoy X) en 2022. La falta fue calificada como grave y con dolo, al determinar que el exalcalde se aprovechó de su cargo para influir en la contienda electoral.

Entre las evidencias clave se destacó un video publicado el 9 de mayo de 2022, donde Quintero, desde un carro, pronunciaba las palabras “el cambio, en primera”, un mensaje velado a favor de la candidatura de Petro en primera vuelta. También se tuvieron en cuenta publicaciones donde el exmandatario mostraba su voto por la consulta del Pacto Histórico.

La sanción, que había sido emitida en primera instancia en julio de 2024, fue ratificada por el órgano de control tras resolver el recurso de apelación de la defensa.

Pese a la firmeza de la decisión de la Procuraduría, la ejecución de la sanción disciplinaria queda suspendida automáticamente. Esto se debe a que, por norma, el caso pasa ahora a revisión automática del Consejo de Estado, que será la autoridad final encargada de definir si la inhabilidad contra el exalcalde queda en firme o si es revocada.

