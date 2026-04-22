Por presunto uso excesivo de la fuerza en operativo del parque de Bolívar, Procuraduría indaga a funcionarios de la alcaldía de Medellín

Resumen: La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá verifica la denuncia en redes sociales en las que se indica que, presuntamente, los servidores de la administración le habrían propinado una paliza con palos a un ciudadano
La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la alcaldía de Medellín y de la Policía Nacional de Colombia adscritos a Valle de Aburrá, por la presunta agresión a un ciudadano en el parque Bolívar.
La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá verifica la denuncia en redes sociales en las que se indica que, presuntamente, los servidores de la administración le habrían propinado una paliza con palos a un ciudadano; y que, además, los uniformados en el lugar de los hechos no hicieron nada frente a los posibles hechos de vulneración a la integridad física de la persona implicada.
Debido a lo anterior, el Ministerio Público busca determinar la responsabilidad disciplinaria de los servidores que resulten comprometidos y se ordenaron la práctica de las pruebas pertinentes por los hechos que son materia de averiguación.
En contexto: Secretaría de Seguridad de Medellín aclara operativo con ciudadanos extranjeros en el Parque Bolívar
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