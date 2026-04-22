Por presunto uso excesivo de la fuerza en operativo del parque de Bolívar, Procuraduría indaga a funcionarios de la alcaldía de Medellín

Resumen: La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá verifica la denuncia en redes sociales en las que se indica que, presuntamente, los servidores de la administración le habrían propinado una paliza con palos a un ciudadano