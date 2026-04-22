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    Por presunto uso excesivo de la fuerza en operativo del parque de Bolívar, Procuraduría indaga a funcionarios de la alcaldía de Medellín

    El Ministerio Público busca determinar la responsabilidad disciplinaria de los servidores que resulten comprometidos

    Publicado por: SoloDuque

    Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
    Foto de archivo.
    Por presunto uso excesivo de la fuerza en operativo del parque de Bolívar, Procuraduría indaga a funcionarios de la alcaldía de Medellín

    Resumen: La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá verifica la denuncia en redes sociales en las que se indica que, presuntamente, los servidores de la administración le habrían propinado una paliza con palos a un ciudadano

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la alcaldía de Medellín y de la Policía Nacional de Colombia adscritos a Valle de Aburrá, por la presunta agresión a un ciudadano en el parque Bolívar.

    La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá verifica la denuncia en redes sociales en las que se indica que, presuntamente, los servidores de la administración le habrían propinado una paliza con palos a un ciudadano; y que, además, los uniformados en el lugar de los hechos no hicieron nada frente a los posibles hechos de vulneración a la integridad física de la persona implicada.

    operativo en el parque de berrío procuraduria indaga

    Procuraduría indaga posible exceso de fuerza en operativo del Parque de Bolívar

    Debido a lo anterior, el Ministerio Público busca determinar la responsabilidad disciplinaria de los servidores que resulten comprometidos y se ordenaron la práctica de las pruebas pertinentes por los hechos que son materia de averiguación.

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    En contexto: Secretaría de Seguridad de Medellín aclara operativo con ciudadanos extranjeros en el Parque Bolívar

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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