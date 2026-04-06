Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Manuel Villa Mejía aclara operativo en el Parque Bolívar tras video viral. Los ciudadanos implicados tenían antecedentes y agredieron a gestores.

Secretaría de Seguridad de Medellín aclara operativo con ciudadanos extranjeros en el Parque Bolívar

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, se pronunció de manera oficial frente a un video que circula en redes sociales sobre un procedimiento realizado por gestores operativos y la Policía Nacional en el Parque Bolívar, el pasado domingo 5 de abril.

El funcionario calificó la pieza audiovisual como un material “descontextualizado” y “malintencionado”, presuntamente difundido por sectores que buscan deslegitimar la autoridad en la ciudad.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron minutos antes de iniciar la procesión religiosa en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana.

De acuerdo con Villa, la intervención se originó cuando los gestores de convivencia detectaron a un ciudadano de nacionalidad venezolana realizando sus necesidades fisiológicas en pleno espacio público y frente a los feligreses.

Lea también: Incertidumbre en Ecopetrol: Cancelan reunión clave entre Petro y la Junta para definir futuro de Ricardo Roa

Al ser requerido por los funcionarios, el individuo habría reaccionado de forma violenta, agrediendo verbalmente al personal operativo. Posteriormente, otros dos ciudadanos de la misma nacionalidad fueron requeridos por el consumo de sustancias alucinógenas en el sector, lo que derivó en una confrontación física donde uno de los gestores resultó agredido.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Villa enfatizó que el procedimiento se ajustó estrictamente al marco legal y a las competencias de los gestores, quienes actuaron como primeros respondientes antes de entregar a los implicados a la Policía Metropolitana.

Los tres hombres fueron trasladados al Centro de Traslado por Protección (CTP) y recibieron los respectivos comparendos de ley.

Asimismo, el secretario reveló que los ciudadanos involucrados acumulan más de 12 anotaciones por conductas contrarias a la convivencia, desvirtuando cualquier narrativa de abuso de autoridad y reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Medellín con el cumplimiento de la norma en el espacio público.

Más noticias de Medellín