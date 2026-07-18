Resumen: Un hombre resultó herido luego de que un volador se desviara e ingresara a una cafetería durante la alborada de las fiestas de la Virgen del Carmen en Montebello, Antioquia. La víctima fue atendida en el hospital del municipio, dada de alta horas después y las autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora para prevenir nuevos accidentes.

¡Por poco termina en tragedia! Volador entró a una cafetería y dejó un hombre herido en Montebello

Las celebraciones de la Virgen del Carmen en el municipio de Montebello, en el Suroeste antioqueño, estuvieron marcadas por un accidente con pólvora que dejó a un hombre lesionado durante la tradicional alborada.

El incidente ocurrió cuando un volador, que hacía parte de la actividad festiva, se desvió de su trayectoria e ingresó al interior de una cafetería, donde impactó a un ciudadano que permanecía en el establecimiento.

Como consecuencia del golpe, el hombre sufrió varias lesiones y fue trasladado al hospital del municipio para recibir atención médica. Tras ser valorado por el personal de salud, fue dado de alta y actualmente continúa su proceso de recuperación en su vivienda.

Un accidente que encendió las alarmas durante la celebración

El hecho generó preocupación entre quienes participaban en las festividades, ya que ocurrió en medio de una de las actividades tradicionales organizadas con motivo de la conmemoración de la Virgen del Carmen.

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Aunque el incidente no dejó más personas afectadas, volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados al uso de pólvora durante este tipo de celebraciones, especialmente cuando es manipulada en espacios donde se concentra un alto número de personas.

🚨 Un volador estuvo a punto de causar una tragedia durante la alborada de las fiestas de la Virgen del Carmen en Montebello en la mañana de este jueves. El artefacto ingresó a una cafetería e impactó a un hombre, quien resultó lesionado. La víctima fue atendida en el hospital… pic.twitter.com/klcjrHOWpY — Teleantioquia (@Teleantioquia) July 16, 2026

Autoridades reiteran el llamado a evitar el uso de pólvora

Tras lo ocurrido, las autoridades insistieron en la importancia de celebrar las festividades con responsabilidad y reiteraron el llamado a la comunidad para abstenerse de utilizar pólvora, con el fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de las personas.

Asimismo, recordaron que este tipo de elementos pueden provocar lesiones tanto a quienes los manipulan como a quienes se encuentran cerca, por lo que invitaron a la ciudadanía a disfrutar de las celebraciones de manera segura y a acatar las recomendaciones emitidas por los organismos competentes.

Mientras el hombre continúa recuperándose en su residencia, las autoridades mantienen su mensaje de prevención para evitar que hechos similares vuelvan a presentarse durante el desarrollo de las festividades.