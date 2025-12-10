Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Óscar Iván Gómez, fue condenado a 20 años y 9 meses de prisión en Cali por intentar asesinar a su expareja. El ataque ocurrió el 25 de agosto de 2024, cuando la mujer decidió terminar la relación de cinco años; Gómez la agredió por la espalda con un arma contundente, causándole heridas que le generaron 12 días de incapacidad médico-legal. Además, quedó inhabilitado para ejercer derechos o funciones públicas durante el tiempo de la pena.

Por la espalda y con arma contundente: condenado en Cali a más de 20 años por intentar asesinar a su expareja

Un hombre de 36 años fue condenado a 20 años y 9 meses de prisión por intentar asesinar a su excompañera permanente en Cali, Valle del Cauca. La decisión fue tomada por un juez penal del circuito, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad de Óscar Iván Gómez en un caso de feminicidio agravado tentado.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2024 en el barrio Mojica I. La víctima, de 26 años, había decidido poner fin a la relación de cinco años con Gómez debido a los maltratos físicos, verbales y psicológicos que sufría.

Esto le podría interesar: Cali ampliará horarios nocturnos por temporada de fin de año

Tras la ruptura, el hombre atacó a la mujer por la espalda con un arma contundente, causándole heridas en la cabeza que resultaron en una incapacidad médico-legal de 12 días.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

La Fiscalía determinó que el ataque obedeció a un patrón de violencia de género, enmarcado dentro de un ciclo de maltratos continuos ejercido por el agresor.

Como parte de la sentencia, Gómez fue inhabilitado para ejercer derechos o funciones públicas durante el mismo periodo de la pena y deberá cumplir su condena en un centro carcelario.