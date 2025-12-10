Cali ampliará horarios nocturnos por temporada de fin de año

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cali amplía los horarios nocturnos: bares y discotecas podrán abrir hasta las 4:00 a.m. en temporada de fin de año. La medida llega tras protestas del sector.

La Alcaldía de Cali confirmó nuevos horarios nocturnos para la ciudad durante la temporada de fin de año, una medida que busca acompañar el aumento del turismo, la actividad comercial y la vida nocturna propia de diciembre.

El alcalde Alejandro Eder anunció este miércoles 10 de diciembre que el decreto ya fue expedido y autoriza a bares y discotecas a operar hasta las 4:00 a.m. entre el 19 de diciembre y el 12 de enero.

Según explicó el mandatario, el ajuste responde al incremento de visitantes, eventos culturales, conciertos y actividades recreativas que caracterizan el cierre de año en la capital vallecaucana.

Para otros establecimientos nocturnos que no clasifican como bares o discotecas, el límite de funcionamiento será la 1:00 a.m.

El anuncio se produce después de las protestas realizadas por propietarios del sector nocturno, quienes bloquearon la Calle 5 con Carrera 5 alegando que se les estaba obligando a cerrar una hora antes de lo permitido.

Aunque aseguraban tener autorización para operar hasta las 3:00 a.m., afirmaron que varios operativos exigían cierres a la 1:00 a.m., lo que generó tensiones y un fuerte represamiento vial en el centro de Cali.

Con la expedición del nuevo decreto, la Alcaldía de Cali busca dar claridad a los comerciantes, ordenar la operación del sector nocturno y garantizar un funcionamiento seguro durante la temporada navideña y de Feria, fechas en las que históricamente se dispara la vida nocturna en Cali.

