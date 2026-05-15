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    Tragedia en el barrio Acevedo: camión le pasó por encima a un motociclista

    Un motociclista muerto dejó un fuerte accidente en el barrio Acevedo. Autoridades cerraron la vía mientras avanzan las investigaciones del caso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia en el barrio Acevedo: camión le pasó por encima a un motociclista
    Foto de cortesía/Minuto30
    Tragedia en el barrio Acevedo: camión le pasó por encima a un motociclista

    Resumen: Motociclista muerto tras grave accidente con camión en Acevedo, Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo caso de motociclista muerto se registró en Medellín durante horas de la tarda de este viernes 15 de mayo, luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en el barrio Acevedo.

    De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el hecho involucró a un camión y una motocicleta.

    Por causas que aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito, el vehículo de carga terminó pasándole por encima al conductor de la moto, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

    Tras el siniestro vial, unidades de las autoridades llegaron a la zona para realizar la inspección judicial y adelantar las labores correspondientes.

    La emergencia generó cierre de la calle mientras se desarrollaban los procedimientos de criminalística y el manejo de la movilidad en el sector.

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    Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente.

    Las autoridades avanzan en la recolección de información y en la verificación de cámaras de seguridad cercanas para establecer cómo ocurrió el accidente.

    Tragedia en el barrio Acevedo: camión le pasó por encima a un motociclista

    Foto de cortesía/Minuto30

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