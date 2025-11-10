Resumen: El hombre señalado de maltrato animal que se entregó en Antioquia quedó en libertad poco después, debido a que el ataque al perro ocurrió en el departamento de Bolívar, fuera de la jurisdicción de la Fiscalía de Antioquia. La Gobernación mantiene una recompensa de $50 millones por información que lleve a su captura por parte de las autoridades competentes.

¡Uno no sabe ni qué pensar! La insólita razón por la que dejaron libre al ‘animal’ que maltrató a un perrito

El hombre que generó indignación nacional al ser grabado atacando brutalmente a un perrito, y que se entregó a las autoridades en Antioquia, quedó en libertad. La liberación del presunto agresor se debe a que el incidente ocurrió fuera de la jurisdicción del departamento, según confirmaron fuentes de la Gobernación de Antioquia.

El sujeto se presentó ante las autoridades este viernes, en medio de la intensa presión social y tras el anuncio de una recompensa de $50 millones de pesos por información que llevara a su captura. Sin embargo, el hombre reveló que el cruel acto de maltrato no se perpetró en el Bajo Cauca antioqueño, como se creía inicialmente, sino en el departamento de Bolívar el pasado 3 de noviembre.

Dionisia Yusti Rivas, gerente de Bienestar Animal de la Gobernación, explicó que, al haberse cometido el delito en otra zona del país, la Fiscalía de Antioquia no tenía la facultad legal para mantenerlo retenido. A pesar de esto, la recompensa de $50 millones de pesos se mantiene en firme para cualquier información que conduzca a su captura por parte de las autoridades competentes.

Cuando el individuo se entregó, lo hizo en compañía de un perrito. La Gobernación dispuso de inmediato un equipo veterinario y, en colaboración con la Policía Ambiental, el animal fue puesto en custodia en la Universidad Remington para realizar una auditoría forense y garantizar su bienestar.

