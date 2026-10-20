Resumen: Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso hablan del Pacto de Valledupar: supuestas reuniones del gobierno Petro con exparamilitares para acusar a opositores. Petro lo niega.

¿Qué es el Pacto de Valledupar? Las reuniones secretas que hoy salpican al gobierno Petro

Un nuevo escándalo político sacude al país por el llamado Pacto de Valledupar, unas supuestas reuniones entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y exjefes paramilitares. Según las denuncias, el objetivo habría sido que los exparamilitares acusaran a figuras de la oposición. El expresidente Petro ha negado haber ordenado esos encuentros.

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez aseguró en entrevista con SEMANA que las reuniones habrían sido ordenadas por Petro para hacer un montaje contra el hoy presidente Abelardo De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

A esa versión se sumó el exjefe paramilitar y exgestor de paz Salvatore Mancuso. Según su relato, en octubre de 2025 delegados del gobierno Petro les habrían pedido a excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acusar a esas tres personas para ganar una elección. Mancuso afirmó que ninguno aceptó.

El exjefe paramilitar sostuvo que él mismo había acordado el encuentro con Petro un año antes, en Montería, con un único propósito: cerrar el proceso de Ralito, 20 años después de la desmovilización.

Tanto Rodríguez como Mancuso coinciden en que, según sus versiones, el Pacto de Valledupar tenía como blanco a tres figuras de la oposición, aunque sus relatos difieren sobre el origen y el propósito inicial del encuentro.

Los supuestos ofrecimientos

La FM y Noticias RCN conocieron un documento fechado el 24 de octubre de 2025, siete meses antes de la primera vuelta presidencial. Según ese texto, ese día Petro, Rodríguez, el asesor Víctor de Currea-Lugo, el exjefe de Inteligencia Jorge Lemus y el exministro del Interior Armando Benedetti se habrían reunido con 11 exjefes paramilitares designados como gestores de paz.

De acuerdo con dos fuentes citadas por La FM, a los exparamilitares se les habría prometido que sus nuevos testimonios no les traerían riesgos jurídicos. Entre los presuntos compromisos estaban explorar la excarcelación de gestores de paz presos, revisar sus condiciones de reclusión, retomar la idea de colonias agrícolas y revisar la extradición.

Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la justicia, y la información conocida no indica si se abrió alguna investigación por estos hechos.

En medio de la polémica, el abogado y exdirector del CTI Julián Quintana criticó a Petro en X. Aseguró que no le sorprende el Pacto de Valledupar y pidió que «la justicia esclarezca este grave hecho». En su mensaje también arremetió contra Iván Cepeda, a quien señaló como heredero político de Petro.

Por ahora, el caso sigue generando reacciones en el ámbito político, mientras se espera que las autoridades determinen si las reuniones ocurrieron y cuál habría sido su verdadero alcance.

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