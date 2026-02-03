Atlético Nacional enfrenta al América de Cali este miércoles en el Atanasio Girardot tras cerrar su mercado con el fichaje del "Chicho" Arango. Foto: Atlético Nacional

Resumen: Tras su reciente fogueo internacional ante el Inter Miami, Atlético Nacional retoma la Liga BetPlay este miércoles a las 8:00 p. m. enfrentando al América de Cali en el Atanasio Girardot. El equipo de Repetto, que actualmente ocupa la casilla 14 con solo un partido disputado debido a varias reprogramaciones, llega al clásico con la nómina cerrada tras la incorporación de Cristian ‘Chicho’ Arango. Este duelo será clave para que el "verde paisa" demuestre el rodaje obtenido en la pretemporada y empiece a sumar puntos vitales para sus objetivos en el torneo local y la Copa Sudamericana

¡Por fin vuelve el verde! Atlético Nacional recibe a América este miércoles

Este miércoles, 4 febrero, Atlético Nacional vuelve a la competencia en la Liga BetPlay y lo hará con el clásico ante América de Cali.

El verde paisa jugará la fecha 4, pero solo ha disputado un solo juego, el de la victoria 4-0 frente a Boyacá Chicó.

Los partidos de la fecha 2 ante Jaguares de Córdoba y de la fecha 3 ante Junior de Barranquilla fueron reprogramados.

El partidazo de este miércoles se da, luego de la derrota del verde paisa ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Ese juego, considerado de la historia, permitió ver a la base fundamental del equipo en la primera parte y la nueva generación en la segunda.

En el compromiso, tras un error que ya es repetitivo de Harlen Chipi Chipi castillo, y un autogol, el verde paisa cayó 2-1.

El gol del equipo antioqueño fue una magistral obra de Juan Manuel Rengifo que cada vez se consolida más en el equipo.

Ya concentrados en la realidad, el verde paisa, con apenas un partido jugado, está en la casilla 14 de la clasificación.

Con la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango, el verde paisa concluyó un mercado de fichajes, enfocado en la competencia local y por supuesto en la Copa Conmebol Sudamericana.

El clásico, ante la mecha, será este miércoles desde las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

