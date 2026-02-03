La FCF inicia veedurías nacionales en Bogotá para captar talentos Sub-19 que integrarán las Selecciones Colombia hacia el ciclo 2027. Foto: FCF

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol inició en Bogotá su plan nacional de veedurías para conformar la Selección Colombia Sub-19 de cara al 2027, evaluando a jugadores de clubes profesionales y aficionados bajo la dirección de César Torres. Tras seleccionar a un primer grupo de 25 jóvenes en la capital, el proceso de detección de talento continuará durante febrero en Barranquilla, Medellín y Cali, extendiéndose además a las categorías Sub-17 y Sub-15 de ambas ramas para fortalecer las bases del balompié nacional

La FCF inicia plan nacional de veedurías: Bogotá fue la primera parada del talento Sub-19

Con el firme propósito de fortalecer la base de sus combinados nacionales, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) puso en marcha durante el mes de enero su ambicioso plan nacional de veedurías.

Este proyecto, liderado por la Dirección de Desarrollo y Selecciones, busca descentralizar la búsqueda de talento y consolidar el proceso de formación de la Selección Colombia Sub-19 en diversos rincones del país.

La fase inicial tuvo como epicentro a Bogotá, donde el staff técnico dedicó tres jornadas intensas a la evaluación de jóvenes promesas.

El proceso contó con la participación de jugadores provenientes de clubes profesionales como Millonarios FC, Independiente Santa Fe, Fortaleza CEIF, Bogotá FC, Internacional de Bogotá, Patriotas, Llaneros FC y Tigres FC.

Asimismo, se abrió la puerta a futbolistas de clubes afiliados a Difútbol y a la Liga de Bogotá, garantizando una cobertura integral del talento regional.

Como resultado de este primer filtro, 25 jugadores fueron preseleccionados para trabajar bajo las órdenes del estratega César Torres.

Lea también: Sergio Higuita supera una caída y se corona subcampeón del AlUla Tour 2026

La FCF inicia plan nacional de veedurías: Bogotá fue la primera parada del talento Sub-19

Durante dos días de entrenamientos específicos, los convocados tuvieron su primer acercamiento formal a la metodología de trabajo, los conceptos tácticos y los lineamientos deportivos que rigen a la FCF, con la mirada puesta en el calendario competitivo del año 2027.

El cronograma de captación no se detiene. Esta semana, el equipo de veedores se encuentra en Barranquilla (del 3 al 6 de febrero) para evaluar el potencial de la región Caribe.

Posteriormente, el cuerpo técnico se desplazará a Medellín del 9 al 13 de febrero y concluirá esta primera etapa en Cali, donde sesionarán entre el 16 y el 20 del mismo mes.

Este programa de detección no se limita a la categoría Sub-19; actualmente está siendo implementado de forma paralela por los cuerpos técnicos de las categorías Sub-17 y Sub-15.

Esto tanto en la rama masculina como femenina, asegurando un relevo generacional sólido para el fútbol colombiano.

Más noticias de Deporte