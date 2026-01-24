El DIM oficializa el regreso de Daniel Cataño, volante que firma hasta 2027 para aportar experiencia y talento al mediocampo antioqueño. Foto: DIM

¡Lento pero seguro! Por fin el DIM anunció el fichaje de Daniel Cataño a las filas poderosas

Tras una espera que mantuvo en vilo a la hinchada, el DIM oficializó el regreso de Daniel Cataño a la plantilla profesional.

El club confirmó que el mediocampista paisa se reintegrará a la institución para fortalecer el proyecto deportivo de la presente temporada, firmando un contrato que vincula sus derechos deportivos con el “Poderoso” hasta diciembre de 2027.

Cataño vuelve a casa tras un exitoso recorrido por el fútbol nacional e internacional. Luego de su paso por el DIM entre 2017 y 2018, el volante se consolidó como una de las figuras más influyentes del país, vistiendo las camisetas del Deportes Tolima y Millonarios FC.

Su última experiencia profesional fue en el Club Bolívar de Bolivia, donde registró números envidiables: 7 goles y 10 asistencias en 31 partidos, demostrando una vigencia física y técnica envidiable.

El palmarés que respalda su llegada es de primer nivel. El mediocampista suma múltiples títulos en Colombia, destacando la Liga y Superliga con el Tolima, así como el reciente triplete de títulos con Millonarios (Copa, Liga y Superliga).

Esta mentalidad ganadora es precisamente lo que busca el DIM, que apuesta por su visión de juego, calidad técnica y liderazgo para cumplir los objetivos trazados en la campaña actual.

Con esta incorporación, el “Equipo del Pueblo” cierra un fichaje estratégico que no solo suma experiencia, sino también una cuota ofensiva probada.

La institución le dio una calurosa bienvenida al jugador, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa donde volverá a defender los colores del club que lo vio brillar años atrás.

