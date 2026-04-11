Resumen: En Barrancabermeja, una denuncia ciudadana difundida en redes sociales señala presuntas presiones laborales dentro de la administración municipal para favorecer la campaña presidencial de Iván Cepeda, asegurando que los funcionarios habrían sido obligados a asistir a un evento político bajo la amenaza de perder sus empleos si no cumplían con una cuota de cinco acompañantes adicionales. Aunque el video muestra una nutrida aglomeración y el testimonio describe un esquema de constreñimiento, hasta el momento ni la alcaldía local ni el equipo del candidato se han pronunciado oficialmente sobre la veracidad de estos señalamientos que ya están en la mira de diversos sectores de oposición.

¿Por eso llena algunas plazas? Denuncian que están obligando a funcionarios a asistir a eventos de Iván Cepeda

El clima electoral rumbo a 2026 se caldea en el puerto petrolero tras la difusión de una delicada denuncia ciudadana. A través de un video que circula con fuerza en redes sociales, trabajadores vinculados a la administración local aseguran estar siendo blanco de presiones indebidas para asistir a eventos de Iván Cepeda.

El epicentro de la controversia es una manifestación pública encabezada por el candidato presidencial Iván Cepeda. Según el testimonio de una persona cuya identidad se mantiene en reserva en la grabación, los contratistas y empleados públicos de la Alcaldía de Barrancabermeja habrían recibido la directriz de participar obligatoriamente en el mitin.

Cuotas de asistentes bajo amenaza

Lo más grave del señalamiento no es solo la asistencia forzada, sino la exigencia de “cuotas” de acompañantes. “A todos los que trabajamos en la alcaldía nos obligan a asistir a esta manifestación del señor Iván Cepeda, con la amenaza de que si no lo hacemos y no traemos a cinco personas, perdemos nuestros empleos”, se escucha en el audio del video.

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En las imágenes se observa una concentración de ciudadanos en lo que parece ser una jornada de proselitismo político, mientras la voz en off describe un ambiente de temor por posibles represalias contractuales.

Por ahora, la veracidad de las denuncias recae exclusivamente en el testimonio audiovisual, el cual ha generado un intenso debate sobre las prácticas de movilización en la actual carrera por la presidencia.

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