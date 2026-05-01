Por aumento de lluvias, Bello activa alerta naranja y refuerza vigilancia en zonas críticas

Resumen: La Alcaldía de Bello declaró alerta naranja debido al aumento de las lluvias y los pronósticos de precipitaciones en los próximos días. La medida busca prevenir emergencias como inundaciones y deslizamientos, además de reforzar el monitoreo en zonas críticas como las quebradas La García y El Barro. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a seguir recomendaciones de autoprotección y mantenerse informada por canales oficiales.

La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, declaró alerta naranja en el municipio debido al incremento de las lluvias y a los pronósticos climáticos que indican la continuidad de las precipitaciones en los próximos días.

La medida fue adoptada como una acción preventiva para reducir riesgos asociados a la temporada invernal, fortalecer el monitoreo en zonas consideradas críticas y reforzar los llamados de autoprotección dirigidos a la comunidad.

Según las autoridades, el incremento de las lluvias eleva la probabilidad de emergencias como inundaciones, crecientes súbitas en quebradas, movimientos en masa y posibles afectaciones en la infraestructura del municipio.

Medidas preventivas y monitoreo en zonas críticas

Desde la administración municipal se informó que se han intensificado las labores de seguimiento en puntos específicos donde históricamente se han presentado situaciones de riesgo. Entre estos sectores se encuentran áreas cercanas a la quebrada La García, a la altura del barrio Las Granjas, y zonas próximas a la quebrada El Barro.

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Estos lugares han sido objeto de procesos de verificación y caracterización por parte de los equipos técnicos, con el fin de identificar condiciones de vulnerabilidad ante eventos asociados a las lluvias.

Llamado a la ciudadanía y recomendaciones de autoprotección

La Secretaría de Gestión del Riesgo reiteró que la prevención también depende del comportamiento ciudadano, por lo que hizo un llamado a evitar acciones que puedan aumentar el riesgo, como arrojar residuos a las fuentes hídricas o permanecer cerca de las orillas de quebradas durante lluvias intensas.

Además, se recomendó a la comunidad mantenerse atenta a cualquier cambio en el terreno, como grietas o movimientos inusuales, y reportar de inmediato cualquier situación de emergencia a los organismos de socorro.

La alerta naranja es un llamado a la responsabilidad 🚨 Ante las lluvias, sigamos recomendaciones, evitemos zonas de riesgo y reportemos emergencias a líneas oficiales. pic.twitter.com/sUTTSUdmpO — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) April 30, 2026

La administración municipal indicó que los protocolos de atención continúan activos y articulados con los diferentes cuerpos de emergencia, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que se presente.

Finalmente, se insistió en la importancia de seguir la información difundida por los canales oficiales y acatar las recomendaciones mientras persistan las condiciones climáticas actuales en el municipio.