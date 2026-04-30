Reportan fuerte balacera en Niquía ¿qué se sabe?

Resumen: La tarde de este jueves 30 de abril, la tranquilidad en el norte del Valle de Aburrá se vio interrumpida por un intenso intercambio de disparos. Habitantes y transeúntes del sector de Niquía vivieron momentos de zozobra tras registrarse una fuerte balacera en plena vía pública.

Minuto30.com .- La tarde de este jueves 30 de abril, la tranquilidad en el norte del Valle de Aburrá se vio interrumpida por un intenso intercambio de disparos. Habitantes y transeúntes del sector de Niquía vivieron momentos de zozobra tras registrarse una fuerte balacera en plena vía pública.

Lo que se sabe de la emergencia

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por la comunidad y testigos en el lugar, los hechos se desarrollaron bajo la siguiente dinámica:

El origen del fuego: Las primeras versiones ciudadanas apuntan a que la balacera se habría originado a raíz de un presunto intento de fleteo en la zona, lo que habría desatado la reacción armada. cuentan testigos que el atraco fue frustrado y los fleteros “atendidos” por la comunidad.

Daños materiales: La magnitud del cruce de disparos generó pánico entre las personas que transitaban por el lugar, quienes tuvieron que buscar refugio. En la zona se reportan daños materiales, evidenciados principalmente en ventanales y vidrios rotos.

Despliegue institucional: En este momento se adelanta un fuerte y amplio procedimiento policial en el sector. Las autoridades han acordonado el área para asegurar la escena, iniciar las investigaciones correspondientes y tratar de dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento de esta publicación, la Policía Metropolitana no ha emitido un reporte oficial que confirme si hay personas lesionadas, víctimas mortales o capturados tras este grave altercado de orden público.

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