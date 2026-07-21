Por aplastante mayoría, Nicolás Barguil es presidente de la Cámara

Resumen: El control del nuevo gobierno sobre la agenda legislativa en la cámara baja quedó reforzado con la elección de la primera vicepresidencia

Minuto30.com .- Poco antes que se conociera la votación para la Presidencia del Senado, la Cámara de Representantes definió en pleno su mesa directiva para el primer año del nuevo Congreso, consolidando una clara mayoría para la coalición del gobierno entrante. El representante conservador por el departamento de Córdoba, Nicolás Barguil, fue elegido como el nuevo presidente de la corporación con 180 de 181 votos.

Los apoyos clave para la presidencia

La llegada de Barguil a la presidencia se concretó tras asegurar el respaldo mayoritario de la bancada del Partido Conservador. Sin embargo, el impulso definitivo lo recibió a través del guiño directo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, lo que terminó por inclinar la balanza a su favor en el Capitolio.

El escenario quedó completamente despejado cuando el partido Centro Democrático tomó la decisión política de desistir de presentar un candidato propio, garantizando la unidad de la coalición mayoritaria.

Al asumir el cargo, el nuevo presidente agradeció a su región: «Gracias, Córdoba, por creer en este proyecto y por permitirme representarlos con compromiso y responsabilidad».

Primera vicepresidencia para Simón Molina de Creemos

El control del nuevo gobierno sobre la agenda legislativa en la cámara baja quedó reforzado con la elección de la primera vicepresidencia. El cargo fue asumido por el representante Simón Molina, perteneciente a Creemos, el movimiento político liderado por el alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez.

Esta designación garantiza que el «abelardismo» y sus principales aliados regionales tengan voz y voto directo en el manejo de la corporación.

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El Pacto Histórico, a la Segunda Vicepresidencia

Cumpliendo con las garantías democráticas y el Estatuto de la Oposición, la segunda vicepresidencia de la Cámara fue otorgada a los partidos declarados en contra del nuevo gobierno. Este cargo será ocupado por el representante Erick Velasco, del Pacto Histórico, quien liderará el espacio reservado para la tendencia opositora durante este cuatrienio.