Simón Molina de Creemos es Primer Vicepresidente de la Cámara

Resumen: La conformación de la mesa directiva trajo consigo un mensaje político contundente desde las regiones: el antioqueño Simón Molina fue elegido como el nuevo Primer Vicepresidente de la corporación.

Minuto30.com .- La instalación del nuevo Congreso este 20 de julio no solo dejó la victoria aplastante de Nicolás Barguil en la presidencia de la Cámara de Representantes. La conformación de la mesa directiva trajo consigo un mensaje político contundente desde las regiones: el antioqueño Simón Molina fue elegido como el nuevo Primer Vicepresidente de la corporación.

El triunfo de Creemos en el legislativo

La llegada de Molina a este alto cargo legislativo representa una victoria clave para Creemos, el movimiento político liderado por el actual alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez.

Esta designación le otorga a la bancada antioqueña un poder de decisión directo sobre el manejo, los tiempos y la agenda de los proyectos de ley que transitarán por la cámara baja durante este primer año legislativo.

Alianza estratégica para el «abelardismo»

Más allá del triunfo partidista de Creemos, la elección de Molina tiene una lectura de gobernabilidad a nivel nacional. La figura del representante se convierte en una pieza fundamental para garantizar que el denominado «abelardismo» tenga pleno control de la corporación.

Al asegurar esta vicepresidencia para uno de sus principales aliados regionales, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, blinda su agenda de gobierno en la Cámara, un movimiento vital tras el duro revés que sufrió su coalición poco después en la elección del Senado.

Con Molina en la primera línea de la mesa directiva, la alianza entre el Ejecutivo entrante y el poder regional antioqueño demuestra su solidez de cara al arranque del cuatrienio.