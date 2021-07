Luego de que Marcela Reyes la echara al agua, la actriz Lina Tejeiro aseguró que fueron dos novios a los que invitaba a todo. Al parecerla Lina le daba gusto a sus hombres por amor.

«No le entregaba el sueldo literal, pero sí me gastaba el sueldo con él, lo mantenía, nos mantenía, y no aprendí, con esa no fue suficiente, mantuve otro y ahí sí dije no más, no más», aseguró entre risas a través de sus estados de Instagram.

La Dj Marcela Reyes dijo que Lina Tejeiro le entregaba el sueldo a sus novios por amor. Por lo que la actriz le dijo a sus seguidores que ya las cosas han cambiado. Aunque la mujer ya tiene una mejor economía, no tiene pareja sentimental.