Resumen: El IDPYBA habilita 4.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en Bogotá durante marzo. Las jornadas se llevarán a cabo en Engativá y la Universidad Nacional, priorizando animales de hogares de estratos bajos y en situación de calle. Los turnos ya están disponibles y se asignarán hasta completar los cupos.

¡Pónganse las pilas! Abren 4.000 cupos gratuitos para esterilización de perros y gatos en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la apertura de 4.000 cupos gratuitos para la esterilización de perros y gatos en Bogotá durante el mes de marzo. Esta nueva fase del programa “Corta a tiempo: esteriliza” busca fortalecer la estrategia distrital de control poblacional y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

Los servicios se ofrecerán en dos puntos principales: la Unidad de Cuidado Animal en la localidad de Engativá (Carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle) y en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Los turnos ya se encuentran disponibles y se asignarán hasta completar los 4.000 cupos.

La iniciativa está dirigida principalmente a animales pertenecientes a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle y a los que están bajo el cuidado de proteccionistas de la ciudad.

Antonio Hernández Llamas, director general del IDPYBA, destacó la importancia del programa:

“Queremos que cada vez más familias tengan acceso a un servicio gratuito y de calidad que aporta al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad. Con estas jornadas seguimos consolidando nuestro programa Corta a tiempo: esteriliza”.

Beneficios de la esterilización para los animales

El procedimiento de esterilización tiene múltiples beneficios para los animales. En hembras, evita embarazos no deseados, previene infecciones uterinas, reduce el riesgo de tumores mamarios, mejora la calidad de vida y elimina el celo. En machos, disminuye la probabilidad de tumores hormonales, reduce la agresividad y corrige conductas inadecuadas. Además, en general, contribuye a reducir el nacimiento de animales en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

Las personas interesadas en acceder al servicio pueden agendar su turno gratuito a través de los canales oficiales del IDPYBA:

• Aplicativo web: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

• Sede administrativa: Carrera 10 #26-51 Piso 8, Torre Sur, Residencias Tequendama

• Super CADES: Manitas, Américas y Suba

• Teléfono: 601 647 71 17

La estrategia busca reducir la sobrepoblación de perros y gatos y garantizar atención a los animales de compañía y en situación de vulnerabilidad.