¡Cayó con las manos en la masa! Presunto motoladrón detenido con 11 celulares hurtados en Bosa

Resumen: Un hombre de 24 años fue capturado en Bosa por la Policía de Bogotá tras un ‘plan candado’ y denuncias ciudadanas. Se le incautaron 11 celulares y un arma tipo traumática. El detenido, señalado de cometer hurtos sistemáticos mediante atraco y raponazo, fue puesto a disposición de la Fiscalía para responder por hurto y porte de armas.

Un hombre de 24 años fue capturado por la Policía de Bogotá en la localidad de Bosa, señalado de estar involucrado en múltiples hurtos de celulares en la vía pública. La intervención fue posible gracias a la denuncia ciudadana y al despliegue de un ‘plan candado’ por parte de los uniformados de la Estación de Policía Bosa.

Según los reportes oficiales, los agentes lograron ubicar una motocicleta reportada como vinculada a un hecho delictivo en el sector del CAI Brasilia. La operación permitió interceptar la moto y a su conductor, quien portaba en el momento del registro un arma tipo traumática y once teléfonos celulares que no le pertenecían.

El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa, explicó que el detenido tenía un comportamiento sistemático: se movilizaba en motocicleta y, presuntamente, hurtaba de manera constante a transeúntes en el sector. Además, contaba con varias motocicletas, lo que le permitía evadir controles policiales y continuar con su actividad delictiva.

De acuerdo con las autoridades, el hombre estaría vinculado a varios hurtos de celulares, utilizando modalidades como el atraco y el raponazo. Estas acciones se caracterizan por aprovechar la oportunidad que brinda la vía pública para sustraer los teléfonos de las víctimas.

Tras la captura, el detenido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad competente para adelantar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que afecte la convivencia o que sea delictivo, a través de la Línea de Emergencias 123. Según la entidad, la colaboración de la comunidad es clave para garantizar la efectividad de los operativos y facilitar los procesos investigativos contra quienes infringen la ley.

Este caso refleja el impacto de la vigilancia ciudadana y de los planes de control policial, que buscan reducir los hurtos y mejorar la seguridad en sectores estratégicos de la ciudad. La coordinación entre las denuncias ciudadanas y la acción inmediata de la Policía permitió evitar que este presunto motoladrón continuara con sus actividades delictivas y puso a disposición de la justicia tanto al hombre como a los elementos recuperados.