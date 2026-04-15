Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la posible designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud y lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional, al que acusó de tomar decisiones que afectarían el sistema sanitario. En sus declaraciones en X, cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro, señaló a Quintero por presuntos hechos de corrupción y afirmó que su eventual nombramiento generaría una grave crisis de confianza en el sistema de salud colombiano.

“Pondrá a quien se robó a Medellín”: Fico arremete contra la designación de Daniel Quintero como Supersalud

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció con fuertes críticas frente a la posible designación de Daniel Quintero Calle como superintendente nacional de Salud, luego de que su hoja de vida fuera publicada en el portal de la Presidencia de la República como parte del proceso previo al nombramiento.

A través de su cuenta en la red social X, Gutiérrez expresó su rechazo a la posibilidad de que el exalcalde de Medellín llegue a liderar la Superintendencia Nacional de Salud.

En su mensaje, afirmó: “De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín”, en referencia a los procesos judiciales y controversias que han rodeado la administración de Quintero.

En otro aparte de su pronunciamiento, el mandatario local agregó que “seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismos destruyeron”, una afirmación con la que cuestionó directamente la gestión del Gobierno nacional en el sector salud y su política frente a las EPS intervenidas.

Críticas al sistema de salud y al Gobierno nacional

Gutiérrez también se refirió a la situación actual del sistema sanitario en el país, señalando que miles de usuarios enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y servicios médicos.

En ese sentido, afirmó: “Todo esto mientras la gente muere esperando las medicinas y la atención médica en clínicas y hospitales del país. Vergonzoso. Absurdo”.

El alcalde insistió además en que, a su juicio, este tipo de decisiones representan un retroceso institucional y afectan la confianza ciudadana.

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En su mensaje añadió: “Estas personas deben estar es en la cárcel. Desde Medellín seguiremos alzando la voz. Desde Medellín seguimos resistiendo. Esto es un insulto para Medellín y para toda Colombia”, elevando el tono de su crítica frente al eventual nombramiento.

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De no creer.

Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo.

Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín.

Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismo destruyeron.

Todo esto… pic.twitter.com/zT38POmbMB — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 15, 2026

Cuestionamientos sobre la situación judicial de Quintero

Otro de los puntos centrales de su pronunciamiento estuvo relacionado con la situación judicial del exalcalde Quintero. Fico aseguró que el exmandatario “ya está imputado y está en etapa de juicio por corrupción”, haciendo referencia a los procesos que actualmente cursan en su contra por presuntas irregularidades durante su administración en Medellín.

Finalmente, el alcalde concluyó su mensaje cuestionando al presidente Gustavo Petro, al señalar que “lo cierto de todo esto es que Petro realmente de lo único que sabe es rodearse de bandidos y premiar a los peores criminales”.

El pronunciamiento de Gutiérrez se suma al debate nacional que ha surgido tras la publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero, un paso administrativo que hace parte del proceso de evaluación para ocupar la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control del sistema de salud en Colombia.

La controversia ocurre en medio de un contexto de alta tensión en el sistema de salud en el país, marcado por intervenciones a EPS, dificultades financieras en el sector y debates sobre la reforma sanitaria.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional no ha habido un pronunciamiento directo frente a las declaraciones del alcalde de Medellín, y la decisión final sobre la designación continúa pendiente.