¡Atención! Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud tras la renuncia de Bernardo Camacho

Resumen: Tras la renuncia de Bernardo Camacho, el Gobierno inició un nuevo movimiento en la dirección de la Superintendencia de Salud, entidad encargada de la vigilancia del sistema y las EPS. En ese contexto, la Presidencia publicó la hoja de vida de Daniel Quintero, lo que abre la puerta a su eventual nombramiento en el cargo.

La publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero Calle en el portal de la Presidencia de la República abrió la puerta para su posible llegada a la Superintendencia Nacional de Salud, en un momento de reacomodo institucional dentro del sistema sanitario colombiano.

Aunque aún falta la expedición del decreto y la posesión oficial, el movimiento ya genera debate político y expectativa sobre el rumbo del organismo encargado de la vigilancia de las EPS en el país.

El proceso se da tras la renuncia de Bernardo Camacho Rodríguez, quien dejó el cargo de superintendente de Salud argumentando “motivos estrictamente personales”.

Su salida se conoció poco después de versiones que apuntaban a diferencias internas frente a decisiones del Gobierno relacionadas con la continuidad de las intervenciones a entidades promotoras de salud y el manejo de los usuarios trasladados a la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del sistema.

Camacho había asumido la Superintendencia en propiedad en octubre de 2025, luego de la salida de Giovanni Rubiano, y antes de ese nombramiento se había desempeñado como agente interventor de la Nueva EPS durante varios meses, periodo en el que se adelantaron auditorías administrativas y financieras.

Su gestión estuvo marcada por decisiones técnicas en medio de un sistema con múltiples intervenciones y tensiones por la capacidad operativa de las EPS receptoras de usuarios.

En ese contexto, también se conoció la designación de Jorge Iván Ospina como nuevo agente interventor de la Nueva EPS, quien ha advertido sobre las dificultades para seguir recibiendo pacientes en medio de la presión del sistema y el volumen de afiliados que maneja la entidad.

Un nombramiento que genera expectativa política

La posible llegada de Daniel Quintero al cargo de superintendente ha generado atención adicional debido a su trayectoria política. El exalcalde de Medellín venía de participar en la consulta interna del denominado Frente por la Vida, en la que obtuvo una votación significativa pero no resultó vencedor.

Su nombre ya había sido mencionado previamente en otros escenarios del Gobierno, aunque en ocasiones anteriores no se concretó su vinculación.

Quintero dejó la Alcaldía de Medellín en 2023 y desde entonces ha estado vinculado a distintos debates políticos nacionales. En el pasado también se conoció que había recibido propuestas para ocupar cargos en el Ejecutivo, entre ellos la dirección del Departamento de Prosperidad Social, oferta que no aceptó en su momento.

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La publicación de su hoja de vida es un paso formal dentro del proceso de nombramiento, pero no implica aún su posesión. De concretarse, asumiría la dirección de la entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar el sistema general de seguridad social en salud, en un momento en el que el Gobierno ha impulsado intervenciones a varias EPS y ha promovido el traslado de usuarios hacia entidades receptoras como la Nueva EPS.

En medio de este escenario, Quintero afirmó en su cuenta de X: “Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.

Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos. Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro… — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) April 15, 2026

Reacciones y escenario en desarrollo

La eventual designación ha provocado reacciones en distintos sectores políticos. Desde la oposición, algunos congresistas han cuestionado la decisión y advierten posibles efectos sobre el sistema de salud.

Entre ellos, el representante Andrés Forero señaló públicamente su rechazo, asegurando que el nombramiento representaría un cambio negativo en la gestión del sector y criticando la trayectoria del exalcalde en la administración de Medellín.

.@QuinteroCalle será el nuevo @Supersalud. Este gobierno dejó todo escrúpulo y terminará de destruir el sistema de salud con el alcalde que tanto daño le hizo a Medellín. pic.twitter.com/nliMtxKqdI — Andrés Forero CD (@AForeroM) April 15, 2026

Mientras tanto, desde el Gobierno no se ha emitido un pronunciamiento adicional más allá de la publicación del documento en el portal oficial, lo que deja a la espera la firma del decreto y la confirmación definitiva del nombramiento.

En medio de estos cambios, la Superintendencia de Salud continúa siendo un punto clave dentro de la política sanitaria del país, especialmente por su papel en la supervisión de las EPS intervenidas y la estabilidad del sistema de aseguramiento.

La llegada de Quintero se suma a una serie de movimientos recientes en la entidad, que en los últimos meses ha tenido varias transiciones en su dirección.

Por ahora, el panorama queda abierto: con una hoja de vida publicada, una renuncia ya aceptada y múltiples reacciones políticas, la definición final sobre la dirección de la Superintendencia de Salud dependerá de la oficialización del nombramiento en los próximos días.