Un tris perdido: Poncho Zuleta pidió un minuto de silencio pero por Jessi Uribe, no por Yeison Jiménez

Resumen: Durante un concierto, el juglar vallenato Poncho Zuleta protagonizó un insólito error al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe, confundiéndolo con el recientemente fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez. El momento se volvió viral de inmediato, no solo por la gravedad del "lapsus" al dar por muerto a un artista que goza de perfecta salud, sino por la naturalidad con la que el maestro Zuleta manejó el homenaje, dejando a los asistentes y a las redes sociales entre la confusión y el humor por este inesperado cambio de nombres.