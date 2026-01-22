Resumen: Durante un concierto, el juglar vallenato Poncho Zuleta protagonizó un insólito error al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe, confundiéndolo con el recientemente fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez. El momento se volvió viral de inmediato, no solo por la gravedad del "lapsus" al dar por muerto a un artista que goza de perfecta salud, sino por la naturalidad con la que el maestro Zuleta manejó el homenaje, dejando a los asistentes y a las redes sociales entre la confusión y el humor por este inesperado cambio de nombres.
Un momento de confusión total y risas nerviosas se tomó las redes sociales tras la reciente presentación de Poncho Zuleta. El “Pulmón de Oro”, en un intento por rendir un sentido homenaje póstumo, terminó protagonizando un error histórico al pedir un minuto de silencio por la persona equivocada.
Una confusión “vital”
Durante su intervención en tarima, Zuleta detuvo la música con solemnidad para pedir a la audiencia un minuto de silencio por el fallecimiento de un gran colega. Sin embargo, en lugar de nombrar a Yeison Jiménez —quien lamentablemente es el artista que falleció—, Poncho pronunció con firmeza el nombre de Jessi Uribe.
El público pasó del respeto al asombro en segundos, al darse cuenta de que el maestro estaba dando por muerto a Uribe, quien no solo está vivo, sino que se encuentra en pleno auge de su carrera.
Un tris perdido: Poncho Zuleta pidió un minuto de silencio pero por Jessi Uribe, no por Yeison Jiménez
Aunque ya el cantante vallenato Poncho Zuleta lamentó el deceso de Yeison Jiménez, en una de sus recientes presentaciones se equivocó y pidió un minuto de silencio por Jessi Uribe, también cantante popular que está vivo. pic.twitter.com/EWQIiJ8TsS
— Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) January 22, 2026
