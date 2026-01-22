Un tris perdido: Poncho Zuleta pidió un minuto de silencio pero por Jessi Uribe, no por Yeison Jiménez

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
    Publicado por: Julian Medina

    El día de su cumpleaños le pegaron qué atracada a Poncho Zuleta
    Foto tomada de Instagram @ponchozuletadiaz
    Un momento de confusión total y risas nerviosas se tomó las redes sociales tras la reciente presentación de Poncho Zuleta. El "Pulmón de Oro", en un intento por rendir un sentido homenaje póstumo, terminó protagonizando un error histórico al pedir un minuto de silencio por la persona equivocada.

    Una confusión "vital"

    Durante su intervención en tarima, Zuleta detuvo la música con solemnidad para pedir a la audiencia un minuto de silencio por el fallecimiento de un gran colega. Sin embargo, en lugar de nombrar a Yeison Jiménez —quien lamentablemente es el artista que falleció—, Poncho pronunció con firmeza el nombre de Jessi Uribe.

    El público pasó del respeto al asombro en segundos, al darse cuenta de que el maestro estaba dando por muerto a Uribe, quien no solo está vivo, sino que se encuentra en pleno auge de su carrera.

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


