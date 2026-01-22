Resumen: ¿Pelea de vecinos o crisis regional? Colombia suspende energía a Ecuador y aplica aranceles del 30% en respuesta a Daniel Noboa. Analdex advierte que esta guerra comercial fomenta el contrabando.

¿Pelea de patio de recreo? Si Ecuador pone aranceles, Colombia le corta la luz: el ‘ojo por ojo’ de Petro y Noboa

La relación diplomática entre Colombia y Ecuador atraviesa su momento crítico, asemejándose a una guerra comercial donde la premisa parece ser “si tú me quitas, yo también”.

Lo que comenzó como una medida unilateral del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al imponer un arancel del 30% a los productos colombianos alegando falta de cooperación en seguridad fronteriza por narcotráfico, escaló rápidamente.

En una respuesta de “ojo por ojo”, el Gobierno de Gustavo Petro no solo devolvió el golpe imponiendo un arancel recíproco del 30% a 20 productos ecuatorianos, sino que apretó el botón del pánico energético al suspender oficialmente la venta de electricidad al país vecino.

Esta guerra comercial tiene a los empresarios de ambos lados de la frontera con los nervios de punta. Javier Díaz, presidente de Analdex, fue enfático en una entrevista con 6AM W de Caracol, al advertir que este comportamiento de represalias mutuas es como “pegarse un tiro en el pie”.

Lea también: ¿Gobierno si conoce a Colombia? Compraron lanchas ambulancias para Maicao, que no tiene mar

Según las cifras del gremio, las exportaciones hacia Ecuador ya venían de capa caída con una reducción del 3,2% en 2025, sumando US$1.673 millones. Ecuador no es cualquier cliente: es el segundo comprador de productos no minero-energéticos de Colombia. Al frenar el flujo legal, el temor es que el contrabando se convierta en el único ganador, inundando las trochas con azúcar, confites y manufacturas que ya no podrán cruzar formalmente por Rumichaca.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro defendió su postura asegurando que Colombia ha cumplido con creces la vigilancia, incautando más de 200 toneladas de cocaína en la zona limítrofe.

Los aranceles impuestos por Ecuador violan los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN), y la respuesta colombiana de cortar la luz (un rubro que le significó al país US$30 millones el año pasado) solo recrudece un conflicto que debería resolverse en mesas técnicas y no con portazos diplomáticos.

Mientras Noboa justifica su “tasa de seguridad” para financiar la guerra interna contra el narco, y Petro exige la entrega de capos como alias ‘El Mosco’, el comercio formal queda atrapado en el fuego cruzado.

Por ahora, la balanza comercial sigue siendo favorable para Colombia, pero el costo de este pulso político podría terminar pagándose en las facturas de energía y en los estantes de los supermercados de ambos países.

Más noticias de Colombia