Resumen: Bogotá alerta por aumento del 15% en lesionados por pólvora. 43 menores afectados en diciembre pasado. Autoridades refuerzan controles.

89 personas perdieron dedos o manos por pólvora: las cifras que Bogotá no quiere repetir

Con la llegada de las festividades de fin de año, Bogotá enciende las alarmas por el indebido uso de pólvora. Las cifras de la pasada temporada decembrina son contundentes: 146 casos de lesionados por pólvora, 20 más que en 2023, lo que representa un preocupante incremento del 15,87%.

Las cifras más alarmantes corresponden a los menores de edad: 43 de los afectados eran menores de 18 años, incluyendo 13 de la primera infancia, 15 en infancia y 15 en adolescencia.

En cuatro de estos casos, los niños y niñas se encontraban bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez.

Las localidades con más lesionados por pólvora fueron Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar, principalmente en estratos 1, 2 y 3. Las lesiones más frecuentes incluyeron quemaduras (141 casos), laceraciones (70), contusiones (27) y daños oculares (13).

Las partes del cuerpo con mayor afectación fueron las manos (89 casos), la cara (36) y los ojos (13). Los artefactos que más lesiones causaron fueron voladores, totes, volcanes, luces de bengala y cohetes.

Para este fin de año 2025, la alcaldía recuerda que en la ciudad está prohibida la venta, compra y manipulación de pólvora por parte de personas no expertas. Además, hace un llamado especial a los adultos para que, bajo ninguna circunstancia, permitan que los niños la manipulen o se acerquen a ella.

A través del Plan Navidad (Respuesta en Salud 2025-2026) la alcaldía refuerza sus acciones de vigilancia y atención integral. Entre las medidas se incluyen monitoreo permanente mediante vigilancia epidemiológica intensificada, campañas pedagógicas para sensibilizar sobre los riesgos, atención médica integral desde urgencias hasta rehabilitación, y coordinación interinstitucional con el ICBF, Policía Metropolitana y alcaldías locales.

Los reportes diarios de casos estarán disponibles en SaluData para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento a la situación. El Distrito insta a denunciar la venta o uso ilegal de artefactos pirotécnicos en la Línea 123.

Las autoridades son enfáticas: en las festividades de fin de año, la alegría no debe convertirse en tragedia. La consigna es clara: «Hay recuerdos que no se borran», evite el uso de pólvora.

